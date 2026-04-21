La UF supera los 40 mil pesos: ¿Qué subirá de precio con dicha alza?

21 abr. 2026 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 21 de abril, por primera vez desde su creación, la Unidad de Fomento (UF) alcanza un valor de $40.000,61, consolidando una tendencia al alza que ha puesto bajo presión el presupuesto de las familias chilenas.

La UF puede influir en el gasto mensual de las personas, ya que diversos compromisos financieros y servicios, como vivienda, salud y educación, están pactados bajo esta medida.

¿Qué subirá de precio con el alza de la UF?

A diferencia de otros indicadores, la UF tiene un efecto directo y casi inmediato en los costos de vida, ya que gran parte de los contratos de largo plazo en Chile están asociados a esta unidad para evitar que el dinero pierda valor frente a la inflación.

Créditos hipotecarios: Quienes pagan dividendos verán un aumento nominal en su cuota mensual. Por ejemplo, un dividendo de 15 UF, que hace un año costaba cerca de $540.000, hoy supera los $600.000 .





. Contratos de arriendo: En el último año, se ha vuelto común pactar arriendos en UF. Aquellos inquilinos con este tipo de contrato enfrentarán un alza automática en sus pagos mensuales .





. Planes de salud: Muchos seguros complementarios y beneficios específicos están calculados en este indicador, lo que eleva el costo de mantener estas coberturas .





y beneficios específicos . Educación y seguros: El pago de mensualidades en colegios, planes de Isapres (reajustados por el Indicador de Costos de la Salud, pero referenciados en UF) y primas de seguros de salud o automotrices también experimentarán este incremento.

¿Por qué subió la UF?

El valor de este indicador se ajusta diariamente entre el día 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, basándose en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luego del salto de 1% registrado en la inflación de marzo, impulsado fuertemente por el alza de los combustibles, la UF inició una escalada de aproximadamente $13 diarios que este martes la hace superar el umbral histórico de los 40 mil pesos.

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