La UF romperá este martes la barrera de los $40.000: Así se reflejará el alza en el bolsillo de los chilenos

20 abr. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 21 de abril quedará marcado en los registros económicos de Chile. Por primera vez desde su creación, la Unidad de Fomento (UF) alcanzará un valor de $40.000,61, consolidando una tendencia al alza que ha puesto bajo presión el presupuesto de las familias chilenas.

Pero el incremento no es casual. El valor de la UF se ajusta diariamente entre el día 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, basándose en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luego del salto de 1% registrado en la inflación de marzo —impulsado fuertemente por el alza de los combustibles debido a conflictos geopolíticos en Medio Oriente—, el indicador inició una escalada de aproximadamente $13 diarios que este martes la hará superar el umbral histórico de los 40 mil pesos.

¿Cómo impacta este valor en el bolsillo diario?

A diferencia de otros indicadores, la UF tiene un efecto directo y casi inmediato en los costos de vida, ya que gran parte de los contratos de largo plazo en Chile están asociados a esta unidad para evitar que el dinero pierda valor frente a la inflación.

Créditos hipotecarios

Es, quizás, el punto más sensible. Quienes pagan dividendos verán un aumento nominal en su cuota mensual. Por ejemplo, un dividendo de 15 UF, que hace un año costaba cerca de $540.000, hoy supera los $600.000.

Contratos de arriendo

En el último año, se ha vuelto común pactar arriendos en UF. Aquellos inquilinos con este tipo de contrato enfrentarán un alza automática en sus pagos mensuales.

Educación y seguros

El pago de mensualidades en colegios, planes de Isapres (reajustados por el Indicador de Costos de la Salud, pero referenciados en UF) y primas de seguros de salud o automotrices también experimentarán este incremento.

Planes de salud

Muchos seguros complementarios y beneficios específicos están calculados en este indicador, lo que eleva el costo de mantener estas coberturas.

Un escenario de ajuste familiar

Para los expertos, el hecho de que la UF rompa la barrera de los $40.000 obliga a una reconfiguración del presupuesto doméstico. Dado que los sueldos en Chile se pagan en pesos y no se reajustan diariamente como la UF, el poder adquisitivo real de las familias se ve mermado.

Mientras la inflación no logre estabilizarse en el rango meta del Banco Central, la UF continuará su camino ascendente, encareciendo el costo de la vivienda, la salud y la seguridad financiera de millones de ciudadanos que ven cómo, día a día, sus compromisos financieros exigen un esfuerzo mayor.

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