Israel asegura que su territorio es blanco de misiles por parte de irán

07 jun. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Israel informó que su territorio es blanco de misiles iraníes este domingo, por primera vez desde el cese al fuego del 8 de abril.

"Hace poco, el Ejército identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel", señaló un comunicado militar.

Las sirenas de alerta sonaron en diversos puntos del norte de Israel, según el Ejército.

Israel anuncia que continuarán sus operaciones "en todo el Líbano"

El ejército israelí continuará sus operaciones en todo el Líbano e intensificará la presión sobre el movimiento islamista libanés Hezbolá, declaró su portavoz tras el lanzamiento de misiles iraníes contra Israel en respuesta a un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut.

"Atacamos los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los incesantes ataques de Hezbolá contra los asentamientos israelíes del norte", declaró el general de brigada Effie Defrin.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán sus operaciones en todo el Líbano e intensificarán sus ataques contra la organización terrorista Hezbolá. No permitiremos más ataques contra ciudadanos del Estado de Israel", añadió.

Israel anuncia que continuarán sus operaciones "en todo el Líbano"

Jerusalén, Indefinido

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