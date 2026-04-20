Tienda de Calzado Femenino inaugura nuevo espacio físico en el centro de Santiago: "Sigo apostando por este proyecto"

20 abr. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hace poco más de un mes, la tienda de calzado femenino Q’guay anunció el cese de operaciones de su local físico ubicado en el centro de Santiago. El establecimiento fue inaugurado en 2025 y cerró sus puertas debido a que los niveles de facturación no permitieron la sostenibilidad del espacio.

Al principio, todo indicaba que el cierre de la tienda era el fin del proyecto, pero hace unos días su dueño sorprendió a sus seguidores con una buena noticia. Y es que, tras los miles de mensajes que recibió animándolo a seguir, decidió creer una vez más en su emprendimiento.

A solo días de anunciar el cierre, Zaúl Méndez, dueño de Calzados Q'Guay, no solo estuvo publicando ofertas en sus historias de Instagram, sino que también envió un mensaje a su comunidad de clientes y seguidores, en el que confirmó que se encontraba en búsqueda de una nueva ubicación.

"Sigo apostando por este proyecto. Gracias a cada uno de ustedes que viene, me sigue y también apuesta por esta marca", expresó el dueño de la compañía a través de sus redes sociales, en un video donde hace la invitación al nuevo espacio físico.

"No hay quinto malo..."

"Este es nuestro quinto intento. De todo lo anterior aprendimos que la gratitud es parte del proceso; dicen que no hay quinto malo, y estoy super emocionado de darle la oportunidad nuevamente a Q'Guay", señaló.

Con estas palabras, Zaúl Méndez inauguró su nueva tienda ubicada en pleno centro de Santiago, específicamente en Paseo Bulnes 79, oficina 56. Además, incorporó nuevos productos, como una línea de vestuario masculino, bolsos y más, para entregar a sus clientes una oferta más completa.

La reacción de diferentes internautas fue positiva y, en la sección de comentarios, compartieron su emoción por la nueva etapa del emprendimiento de Zaúl.

"Muchos se quedan en el primer intento, tú vas por el quinto y eso ya te hace un ganador", "Son ejemplo, muchachos. Qué inspirador, seguir cavando hasta encontrar el tesoro" y "Estoy segura de que este nuevo comienzo viene con aún más bendiciones, crecimiento y éxito", fueron algunas de las reacciones.

Todo sobre Retail