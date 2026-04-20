Conocida empresa de helados apuesta por Chile y abrirá 30 nuevos locales: Conoce qué marca es y los detalles del proyecto

20 abr. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Chile se posiciona como uno de los países con mayor consumo per cápita de helado en América Latina, lo que ha impulsado el interés de diversas empresas del rubro por expandirse en el mercado local.

Según un informe de la consultora EMR Claight, en 2023 el país alcanzó un consumo de 11 kilos de helado per cápita, con una proyección de crecimiento del 4,6% entre 2025 y 2034.

Anuncian importante expansión en Chile

En ese contexto, una de las compañías más reconocidas del sector en el país, Grido, anunció un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 30 nuevos locales, que se sumarán a los 130 ya existentes en Chile.

La firma, de origen argentino, fue fundada en la ciudad de Córdoba por Lucas Santiago y, actualmente, también tiene presencia en países como Uruguay, Paraguay y Perú. Además, mantiene en la mira nuevos mercados, entre ellos Brasil y México.

Según explicó al Diario Financiero el líder de comunicaciones de la compañía, Javier Díaz Caballero, el objetivo es que la marca crezca a un ritmo del 10% en el mercado chileno.

Para cumplir con esta meta, la empresa proyecta aumentar su producción de helado, que actualmente alcanza los 95 millones de kilos en sus fábricas de Córdoba, hasta llegar a 140 millones de kilos hacia 2030.

Presencia regional y cifras del negocio

Actualmente, Grido cuenta con 2.050 sucursales distribuidas en los distintos países donde opera. En términos de precios, el valor promedio por kilo de helado se sitúa en torno a los 10 dólares ($8.798).

En cuanto a su desempeño financiero, la cadena registra una facturación anual de aproximadamente 950 millones de dólares ($835.767.250.000), según consigna el citado medio.