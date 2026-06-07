"Operación Tokio": Decretan prisión preventiva para 14 imputados vinculados al Tren de Aragua

07 jun. 2026 - 21:32 hrs.

¿Qué pasó?

Catorce de los diecisiete imputados formalizados en el marco de la denominada "Operación Tokio" quedaron en prisión preventiva este domingo, en una investigación considerada como el mayor golpe financiero al Tren de Aragua en Chile.

Los detenidos enfrentan cargos por delitos de lavado de activos, contrabando, extorsión y asociación ilícita.

Según la investigación liderada por la Fiscalía, la organización habría lavado más de 75 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, además de sacar del país más de 84 millones de dólares provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.

El fiscal regional coordinador ECOH, Héctor Barros, señaló que la investigación busca "Determinar cómo lo hace el Tren de Aragua, en definitiva, para sacar los dineros de nuestro país", indicó el persecutor.

Asimismo, advirtió: "Es posible que existan otras líneas para sacar dinero del país que aún no hemos detectado".

Uno de los imputados, un ciudadano boliviano propietario de una discoteca en el sector de Bellavista, evitó la medida cautelar de prisión preventiva debido a la falta de pruebas técnicas que acreditaran su participación en la red investigada.

"Quedó con arresto domiciliario total. No se pudo establecer por parte del Ministerio Público lo que hace referencia al delito base, que es lavado de activos. No existían elementos suficientes para acreditar dicha situación", argumentó su abogado defensor, Cristian Moya.

La causa también reveló la presunta participación de un ejecutivo del Banco Santander, quien habría cumplido un rol relevante en los movimientos financieros investigados por la Fiscalía.