Independencia bloqueará acceso a sitios de apuestas en recintos municipales

07 jun. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de medidas para enfrentar el avance de las apuestas online anunció el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien aseguró que la comuna adoptará acciones concretas para disminuir la exposición de niños, adolescentes y familias a este tipo de plataformas digitales.

La decisión surge en medio del debate sobre el funcionamiento de las casas de apuestas por internet, luego de que el Servicio de Impuestos Internos habilitara un mecanismo para que empresas extranjeras del rubro puedan declarar y pagar IVA en Chile.

Como primera medida, el municipio bloqueará el acceso a sitios de apuestas desde todas las redes y dispositivos administrados por la comuna. La restricción abarcará establecimientos educacionales, oficinas municipales, corporaciones y otros recintos dependientes de la administración local.

Junto con ello, el alcalde anunció que propondrá modificaciones a la ordenanza municipal para impedir la exhibición de publicidad asociada a plataformas de apuestas online en espacios públicos y soportes regulados por el municipio.

Alcalde busca restringir el acceso a niños y adolecentes

Además, la administración comunal enviará oficios a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Superintendencia de Casinos de Juego y a empresas de telecomunicaciones con el objetivo de solicitar mayores controles y medidas que permitan restringir el acceso a estas plataformas.

Al referirse a la iniciativa, Iglesias sostuvo que "existe una contradicción evidente cuando plataformas cuya legalidad ha sido cuestionada por distintos tribunales continúan operando con normalidad y llegando masivamente a niños y adolescentes a través de internet y las redes sociales. Como municipio no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a un problema que está afectando a miles de familias".

La autoridad comunal advirtió que los efectos de estas aplicaciones van más allá del entretenimiento y pueden generar consecuencias significativas para quienes desarrollan conductas problemáticas asociadas al juego.

En ese sentido, afirmó que "el Estado no puede permanecer inmóvil mientras estudiantes, trabajadores y vecinos siguen expuestos a plataformas que operan en una zona gris regulatoria. Las apuestas online generan riesgos reales de endeudamiento, adicción, deterioro de la salud mental y problemas familiares, especialmente entre los más jóvenes".

El alcalde también recordó que diversos especialistas han alertado sobre el potencial adictivo de estas plataformas, debido a su disponibilidad permanente y facilidad de acceso mediante teléfonos móviles y redes sociales.

Finalmente, Iglesias enfatizó que "así como protegemos a nuestros estudiantes del consumo de drogas, alcohol o tabaco, también debemos actuar frente a nuevas amenazas digitales que pueden generar dependencia y graves consecuencias económicas y sociales. Independencia quiere dar una señal clara: la protección de nuestros niños y jóvenes está por sobre cualquier interés comercial".

Las medidas serán presentadas durante las próximas semanas al Concejo Municipal, mientras el municipio avanza en las gestiones con organismos públicos y empresas privadas para reforzar el control sobre este tipo de plataformas.