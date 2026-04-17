Por cierre de puertas: Importadora liquidará todos sus productos con precios desde los $100 pesos

17 abr. 2026 - 16:16 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa GyL Importaciones, reconocida por su actividad en la internación y distribución de diversos productos, ha confirmado a través de su perfil oficial de TikTok que estarán realizando la liquidación total de su stock.

Este anuncio no solo implica una reducción drástica de precios, sino que marca el inicio de un proceso de cierre de sus dependencias físicas en la ciudad de Iquique.

En el contexto comercial actual, diversas empresas han optado por el cierre temporal o definitivo de múltiples sucursales a lo largo del país, como parte de procesos de reestructuración logística, ajustes operativos y, en algunos casos, por temas de rentabilidad.

Gyl es una más de esas. En el video publicado en sus redes sociales, se ve a una mujer invitando al evento que tendrá ofertas que van desde los cien pesos.

Pese a que en los comentarios de varias de sus publicaciones se repite la duda respecto a la venta de productos por unidad, desde la marca no han hecho aclaraciones.

¿Cuándo será el remate definitivo?

La cita para este remate masivo ha quedado fijada para el sábado 18 de abril, comenzando la atención al público a partir de las 10:00 AM.

Se espera que la jornada se extienda mientras dure el stock de productos, dado el carácter definitivo de la liquidación antes del cierre de las puertas del recinto.

La empresa ha enfatizado en varios videos que este evento tendrá ofertas para compras por mayor y por caja, oportunidad especial para personas interesadas en realizar inversiones comerciales, ya que los precios de los artículos están optimizados para la reventa o el abastecimiento de negocios minoristas.

Importadora Gyl

¿Dónde está ubicada la importadora?

La ubicación señalada para el desarrollo de esta actividad comercial se encuentra en el sector de 12 de febrero #16, en la ciudad de Iquique. Específicamente entre las calles Sotomayor y Moisés González.

Importadora GyL ofrece una variedad de productos que incluye artículos de belleza como maquillaje, cosas para el hogar, juguetes, inflables, parlantes, ventiladores portátiles y más.

Además de su presencia en el norte del país, GyL Importaciones cuenta con otra sucursal ubicada en Santiago, específicamente en Av. Buzeta #3558 en la comuna de Estación Central. Este local se mantendrá con atención al público de forma presencial.

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