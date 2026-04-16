Rematan productos desde $500 por mayor: Icónico local de calzados anuncia cierre definitivo de sus puertas

16 abr. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

Tras décadas de funcionamiento en un punto neurálgico de la capital de la Región de Los Ríos, la emblemática tienda Calzados Savy de Valdivia ha anunciado el cierre definitivo de sus puertas.

Este establecimiento, que se ha consolidado como un lugar característico y de gran importancia para los habitantes de la zona, se encuentra actualmente en un proceso de venta final para liquidar la totalidad de su inventario.

El cierre se presenta como una oportunidad única tanto para clientes particulares como, muy especialmente, para comerciantes de la región y de otros puntos del país que busquen adquirir productos de alta calidad a precios significativamente reducidos.

La tienda está situada en una ubicación privilegiada en el corazón de la ciudad de Valdivia. Específicamente, se encuentra en la esquina de la calle Bernardo O'Higgins con el Paseo Libertad, justo a un costado de la Catedral y frente a la Plaza de la República.

Aunque el cierre es inminente y el local dejará de funcionar, durante esta etapa final, sus dueños anunciaron que harán liquidación masiva.

Ofertas por cierre de Calzados Savy

La venta se divide principalmente en dos modalidades: Ventas al detalle de vitrina y ventas al por mayor por caja.

La primera corresponde a la venta tradicional de los productos que se exhiben en las vitrinas exteriores. Allí se pueden encontrar diversas ofertas, que incluyen calzado de muy buena calidad a precios únicos que parten en los $9.900 pesos.

También existen secciones con calzado a cinco mil pesos, entre los que destacan botas y zapatos para niños y adultos. Asimismo, tienen disponible promociones de calzado infantil por solo $4.900 pesos el par o una oferta de cinco pares por $9.900 pesos.

Vitrina de Calzados Savy, Valdivia.

En cuanto a la venta al por Mayor o por cajas, esta modalidad es la más destacada del cierre, orientada a comerciantes o particulares que deseen comprar en volumen.

En esta categoría hay disponibilidad en zapatos escolares de cuero de la marca Osito. En este caso, la caja de 24 pares incluye tallas que van desde la 26 hasta la 33 y tiene un valor de $90.000 pesos.

Respecto a las zapatillas para niños y niñas, las cajas de sesenta pares de zapatos tiene un valor de liquidación de $60.000 pesos, lo que quiere decir que cada par quedaría en apenas mil pesos. Entre la variedad de opciones, también hay opción de 24 pares de caña alta o baja por $60.000 pesos.

Otro tipo de calzado que compone el variado stock disponible para compras al mayor, son las zapatillas de tela y diseños variados. En esta sección, la emblemática tienda ofrece cajas desde 50 pares por $50.000 o cien por $100.000 pesos.

Los modelos de colores están a la venta por lote de 24 cajas, con un valor de $72.000 pesos.

Finalmente, está la oferta más económica y atractiva de todo el local: Las alpargatas. Este tipo de calzado está siendo vendido por cajas con 60 pares de ella, a un precio de $30.000 pesos, lo que equivale a solo $500 pesos por par.

Oferta en botas, vitrina de Calzados Savy Valdivia.

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