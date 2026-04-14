Así será el nuevo Megaproyecto que prepara Cencosud y que abrirá en 2030

14 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El holding chileno, Cencosud, cuenta con una presencia consolidada en América Latina, y continúa fortaleciendo su hoja de ruta de crecimiento mediante una ambiciosa estrategia de expansión en el sector de centros comerciales.

Esta dinámica no es nueva para la compañía, que ha utilizado su experiencia técnica y operativa desarrollada en el mercado de Chile para replicar modelos de éxito en otros países de la región.

La capacidad de Cencosud para gestionar grandes superficies y diversificar su oferta retail le ha permitido posicionarse como un actor dominante, llevando la eficiencia característica de sus operaciones en Santiago y otras regiones chilenas hacia nuevos desarrollos internacionales que buscan dinamizar el comercio local.

En este contexto, tomando como referencia sus emblemáticos proyectos en Chile, como el Costanera Center, Cencosud aplica ahora una lógica de escala similar para sus nuevas apuestas en el extranjero, específicamente en el mercado colombiano.

Recientemente, la firma chilena concretó hitos financieros de alto impacto, como la adquisición de una participación mayoritaria en el Centro Comercial Plaza Central en Bogotá y la renovación total de complejos existentes, sentando las bases para sus próximos desarrollos de gran escala.

¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial?

La ubicación elegida es un punto estratégico en la capital antioqueña, ya que se levantará en un terreno de alta relevancia comercial donde actualmente opera el establecimiento Jumbo de la 65. Esta zona destaca por su conectividad y cercanía a puntos neurálgicos de la ciudad como el Estadio Atanasio Girardot y la estación Suramericana del Metro de Medellín.

Esta ciudad se ha posicionado como un polo estratégico para la inversión gracias a su sólido tejido empresarial y al dinamismo de su mercado interno. Su enfoque en la modernización y el urbanismo integrado ofrece el escenario perfecto para complejos de gran envergadura.

Lo anterior permite que este nuevo espacio trascienda el comercio local para convertirse en un atractivo comercial y recreativo para visitantes de otras regiones.

Megaproyecto Cencosud en Medellín, Colombia

¿En qué consiste el nuevo megaproyecto de Cencosud?

El pilar fundamental de esta nueva etapa de expansión es el denominado Cenco Medellín. Este megaproyecto se define como una construcción bajo el modelo "greenfield", lo que implica que el complejo será edificado totalmente desde cero.

La obra consistirá en el desarrollo de un complejo de usos mixtos que sumará un total de 80.000 metros cuadrados de área arrendable al portafolio de la compañía.

Este diseño responde a las tendencias actuales de la industria, integrando diversos servicios y espacios en una sola estructura moderna. Según los cronogramas presentados por la firma, se estima que el complejo inicie sus operaciones oficiales durante el segundo semestre del año 2030.

Con la apertura de este activo de gran escala, la compañía proyecta alcanzar márgenes operativos cercanos al 72%, consolidando así su apuesta por infraestructuras de última generación orientadas a la experiencia del usuario y el dinamismo del consumo regional.

Megaproyecto Cencosud en Medellín, Colombia

¿Qué quiere decir modelo greendield?

El modelo de construcción greenfield es un enfoque en el que un proyecto se desarrolla desde cero en un terreno o sitio considerado virgen, sin restricciones de infraestructura previa, sistemas heredados o estructuras existentes.

Ofrece total libertad de diseño y flexibilidad para implementar tecnologías modernas, aunque suele requerir una gran inversión inicial y solicitud de permisos de construcción.

Cencosud y la transformación de los espacios comerciales

La propuesta de Cenco Medellín se alinea con la evolución internacional de los complejos comerciales, los cuales han dejado de ser meros puntos de venta para transformarse en centros de uso mixto.

El diseño prioriza la creación de entornos que fusionan el ocio, la alta cocina y la digitalización con áreas verdes y una conectividad eficiente.

Al enfocarse en satisfacer el deseo de los usuarios por espacios de socialización y experiencias diferenciadas, este modelo no solo diversifica su audiencia, sino que también optimiza la rentabilidad mediante una mayor fidelización del visitante.

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