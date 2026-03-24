Estará a un costado de la carretera: Así será el Arauco Premium Outlet en Buin

24 mar. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su estrategia de crecimiento, Parque Arauco prepara el desarrollo de un nuevo centro comercial en formato outlet, el que estará situado en la comuna de Buin, en la zona sur de la Región Metropolitana.

Se trata del nuevo Arauco Premium Outlet Buin, que contempla una inversión de 26 millones de dólares y que se situará en un terreno de 44.000 m².

Así será el nuevo centro comercial

El nuevo mall estará ubicado en el kilómetro 37 de la Ruta 5 Sur, previo al peaje Angostura, con accesos expeditos desde el norte y sur de la autopista. Además, estará ubicado cerca de la estación Linderos de EFE.

Se estima que tendrá una amplia área de influencia, alcanzando no solo a la zona sur de la Región Metropolitana, donde residen más de 3,5 millones de personas, sino también a quienes circulan o habitan las regiones aledañas hacia el sur de la capital, como O'Higgins.

En total serán 50 locales entre tiendas de diversas categorías, servicios y restaurantes. Asimismo, contará con más de 500 estacionamientos, áreas verdes y espacios comunes.

¿Cuándo se inaugura el nuevo Outlet Premium en Buin?

La compañía tiene contemplada la apertura del proyecto para mediados de 2027, convirtiéndose así en el quinto outlet de Parque Arauco en Chile y el noveno considerando a Perú y Colombia.

En Chile cuenta con Arauco Premium Outlet Buenaventura (Santiago Norte), Arauco Premium Outlet Curauma (Valparaíso y Viña del Mar), Arauco Premium Outlet Coquimbo (Coquimbo y La Serena) y Arauco Premium Outlet San Pedro (Concepción).