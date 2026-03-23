El nuevo resort que se instalará en Vicuña para la estadía de adultos mayores

23 mar. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto innovador busca cambiar el concepto tradicional de las residencias destinadas a adultos mayores por un modelo premium de estadía prolongada. La iniciativa fue presentada al alcalde de la comuna de Vicuña, Mario Aros, por parte del equipo desarrollador.

La inversión la hará el empresario Humberto Ríos y la idea está inspirada en una tendencia instalada en Europa y Estados Unidos, donde diferentes recintos combinan hotelería, bienestar y acompañamiento de salud en un mismo lugar.

La propuesta consiste en construir Villa Agustina, un "resort senior" de 14 mil metros cuadrados, para el turismo y alojamiento de adultos mayores autovalentes. La respuesta del municipio fue positiva y el alcalde destacó el impacto de esta obra sobre su comuna.

"Es una gran oportunidad para que Vicuña siga posicionándose en el ámbito turístico. Es un incentivo para que sigan eligiendo nuestra comuna, no solo por nuestro clima privilegiado, sino por nuestra identidad y todo lo que el valle entrega en términos energéticos y de bienestar" declaró.

Autonomía, comodidad y acompañamiento

El arquitecto Rodrigo Verdugo está a cargo de la obra y reveló en entrevista con el Diario Financiero que lo que hace distinto a Villa Agustina es su diseño y el alto grado de autonomía que ofrece a sus residentes, ya que contempla circulación vehicular interna, ciclovías, carritos eléctricos para servicios de traslado, entre otras cosas.

"Se piensa como una mini ciudad. No funciona como un resort cerrado donde uno se queda adentro todo el tiempo. Es más bien una estadía abierta donde puedes entrar, salir y moverte libremente", comentó el arquitecto. Asimismo, reveló que se ubicará en un punto estratégico del Valle del Elqui, con el fin de reforzar el vínculo entre el turismo, el bienestar y la naturaleza.

En cuanto a las unidades habitacionales, Verdugo agregó que "no son habitaciones como en la hotelería tradicional. Son departamentos o cabañas que permiten una estadía más prolongada con cocina y espacios propios". Y sobre las áreas comunes, contará con piscina temperada, gimnasio, club house, zonas de encuentro social y espacios de recreación y vida al aire libre.

Finalmente, el recinto tendrá módulos de atención al adulto mayor que, según explicó Rodrigo Verdugo, "no son una clínica, sino que están enfocados en temas de salud básica: Alimentación, niveles de azúcar o hipertensión". Una estructura pensada exclusivamente para la comodidad y bienestar de adultos mayores.

? #DFRegiones | Así será Villa Agustina, la “mini ciudad” en Vicuña que marcará el ingreso de Humberto Ríos al negocio de los senior resortshttps://t.co/r2bvpn87Ng — Diario Financiero (@DFinanciero) March 23, 2026

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