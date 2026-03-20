Esta es la nueva marca española de moda femenina que llega por primera vez a Chile

20 mar. 2026 - 16:35 hrs.

¿Qué pasó?

La marca española Renatta&go apostó por Chile para seguir creciendo en Latinoamérica e informaron que próximamente abrirán la primera sucursal en Santiago, que estará ubicada en el centro comercial CasaCostanera.

Esta firma se caracteriza por ofrecer prendas de ropa femenina, con un estilo propio, actual y diseños arriesgados, pero también han incluido en su inventario diferentes accesorios como lentes, carteras y cinturones.

¿Cuándo llega Reanatta&go a Chile?

Aún no está confirmado el día, pero se espera que para finales del mes de mayo la tienda física esté operativa. La compañía liderada por Jacobo Ariza ya tiene presencia en Latinoamérica y cuenta con puntos de venta distribuidos en cinco ciudades de México, pero Chile es el primer país sudamericano en recibirla.

De acuerdo con información difundida por el medio español Modaes, sus dueños revelaron que aspiran a terminar el año con 35 sucursales entre España, México, Chile y Portugal.

En sus inicios, su oferta estaba dirigida a un público adolescente, con los años, han modificado su sello e introdujeron propuestas que se adaptan a consumidoras de otras generaciones, lo que produjo un crecimiento exponencial de la marca. Para 2025 tenían una proyección de 35 millones de euros en ventas.

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