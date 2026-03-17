Por cierre de local: Tienda de ropa anuncia liquidación y tendrá descuentos de hasta un 70%

17 mar. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

The Little Turtoise, una reconocida tienda dedicada a la venta de vestuario de mujer, anunció la liquidación final por el cierre definitivo del local, y ofrecieron descuentos en todas las prendas de hasta un 70%.

En un video publicado en sus redes sociales avisaron sobre todos los detalles, mencionando además que la liquidación será hasta la última semana de marzo y luego en abril tendrán otra modalidad de negocio.

¿Dónde está ubicada la tienda para comprar?

La tienda The Little Turtoise informó que estarán atendiendo de manera presencial en su local y quedan menos de dos semanas para que bajen las cortinas y se terminen las promociones en las prendas.

El local está ubicado en José de San Martín 2326, Local 17, en la comuna de Antofagasta. El horario de atención es de lunes a viernes desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, y los sábados desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

La dueña de The Little Turtoise informó que, si bien la tienda física se cerrará, comenzará a vender la ropa de manera online por medio de las redes sociales.

Revisa todos los detalles:

@thelittleturtoise.store Tortuguitas 🐢💘 Se viene el cierre definitivo de nuestra tienda física y por eso comenzamos una liquidación gigante. ❤️‍🩹 Durante estos días estaré subiendo toda la ropa con descuentos muy grandes, porque mi meta es vender todo antes de irme. Hay corsets, tops, faldas, pantalones y muchas prendas hermosas que fueron parte de la tienda. ✨ Descuentos de hasta 70% ✨ Últimas unidades ✨ Todo debe salir Si te gusta algo escríbeme por DM porque muchas cosas son únicas y no vuelven. Gracias por acompañar tantos años a The Little Turtoise #chile #tiendaderopa #cierre #pyp #viral ♬ sonido original - The Little Turtoise

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