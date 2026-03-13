Subastarán autos y precios van desde $1.500.000: ¿Cómo participar?
Una empresa dedicada a los remates de vehículos, bienes raíces, terrenos y propiedades anunció que subastarán más de 20 autos, algunos de ellos con poco kilometraje.
Los precios son muy variados dependiendo de los vehículos: algunos tienen un piso mínimo desde $1.500.00 hasta los $10.800.000, dependiendo si es auto, hatchback, SUV o furgón de transporte.
Cómo participar y cuáles son los vehículos
Algunas de las marcas de los vehículos que estarán en la subasta serán Chevrolet, Citroën, Mazda, Peugeot y Suzuki, entre otras. El vehículo más antiguo es del 2016, y el más moderno es del 2026.Ir a la siguiente nota
En todas las opciones que sean de interés de ser subastadas, los compradores deberán dejar una garantía de $1.000.000, y será desde el sitio web de Macal que se podrá participar de manera online el 19 de marzo a las 12:00 horas.
Desde la empresa indicaron que para participar, es necesario realizar lo siguiente:
- Ingresar el día de la subasta a la hora publicada, a www.macal.cl.
- Ir a "Subasta en Vivo" y seleccionar la opción de "Participante". Se le solicitará su usuario y clave.
- En el salón de subastas online, aparecerá el listado de los bienes a subastar, moneda a utilizar, monto de su garantía disponible y las posturas que se van realizando por cada lote.
Los vehículos a participar son los siguientes:
- SUZUKI ESPRESSO GLX HB 1.0, 2020.
- SUZUKI SWIFT GA HB 1.2, 2016.
- MG 3 HATCH BACK 1.5, 2022.
- MG ZX NT 1.5, 2022.
- PEUGEOT 208 STYLE 75 1.2, 2024 (5 disponibles).
- MG ZX T AUT 1.3, 2022.
- OPEL MOKKA AUT 1.2, 2024 (2 disponibles).
- CHEVROLET TRACKER T AUT 1.2, 2025 (2 disponibles).
- PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 AUT, 2024 (2 disponibles).
- MAZDA CX9 2WD AUT 2.5, 2020.
- CITROËN ERLINGO BERLINGO 1.5, 2026 (2 disponibles).
- NETA AYA N/A FWD, 2025 (2 disponibles).
- MAXUS EDELIVER N/A FWD, 2023 (2 disponibles).