Subastarán autos y precios van desde $1.500.000: ¿Cómo participar?

13 mar. 2026 - 15:49 hrs.

Una empresa dedicada a los remates de vehículos, bienes raíces, terrenos y propiedades anunció que subastarán más de 20 autos, algunos de ellos con poco kilometraje.

Los precios son muy variados dependiendo de los vehículos: algunos tienen un piso mínimo desde $1.500.00 hasta los $10.800.000, dependiendo si es auto, hatchback, SUV o furgón de transporte.

Cómo participar y cuáles son los vehículos

Algunas de las marcas de los vehículos que estarán en la subasta serán Chevrolet, Citroën, Mazda, Peugeot y Suzuki, entre otras. El vehículo más antiguo es del 2016, y el más moderno es del 2026.

En todas las opciones que sean de interés de ser subastadas, los compradores deberán dejar una garantía de $1.000.000, y será desde el sitio web de Macal que se podrá participar de manera online el 19 de marzo a las 12:00 horas.

Desde la empresa indicaron que para participar, es necesario realizar lo siguiente:

Ingresar el día de la subasta a la hora publicada, a www.macal.cl. Ir a "Subasta en Vivo" y seleccionar la opción de "Participante". Se le solicitará su usuario y clave. En el salón de subastas online, aparecerá el listado de los bienes a subastar, moneda a utilizar, monto de su garantía disponible y las posturas que se van realizando por cada lote.

Los vehículos a participar son los siguientes:

SUZUKI ESPRESSO GLX HB 1.0, 2020.

SUZUKI SWIFT GA HB 1.2, 2016.

MG 3 HATCH BACK 1.5, 2022.

MG ZX NT 1.5, 2022.

PEUGEOT 208 STYLE 75 1.2, 2024 (5 disponibles).

MG ZX T AUT 1.3, 2022.

OPEL MOKKA AUT 1.2, 2024 (2 disponibles).

CHEVROLET TRACKER T AUT 1.2, 2025 (2 disponibles).

PEUGEOT 3008 BLUE HDI 130 EAT8 AUT, 2024 (2 disponibles).

MAZDA CX9 2WD AUT 2.5, 2020.

CITROËN ERLINGO BERLINGO 1.5, 2026 (2 disponibles).

NETA AYA N/A FWD, 2025 (2 disponibles).

MAXUS EDELIVER N/A FWD, 2023 (2 disponibles).

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