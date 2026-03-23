Abre nueva librería en Santiago Centro: Ofrece libros desde $3 mil hasta $3 millones

23 mar. 2026 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo espacio de cultura abrió hace pocas semanas en el casco histórico de Santiago con la apertura de Libros Astor, librería que busca reimpulsar la venta de colecciones usadas en la capital.

Ubicada en la galería Astor, en la intersección de Huérfanos con Estado, el local abrió hace pocas semanas con la consigna de vender libros usados, descatalogados y primeras ediciones.

Una librería con historia familiar

Su dueño, Sebastián Uribe, comentó a El Mercurio que espera que su librería se convierta en "un hito cultural dentro del casco histórico. En el núcleo de todas las capitales hay librerías de viejo: hay en Lima, en Bogotá, en Buenos Aires, pero en Santiago Centro no había".

Su padre hizo lo mismo en 1983 con un pequeño local de libros de segunda mano en el Barrio San Diego, llamado Le Bouquiniste. Así, pasó veranos enteros ordenando y clasificando textos, hasta convertirse en un experto.

Cuando entró a la universidad, se alejó del negocio para estudiar Ingeniería Comercial, pero regresó después de la pandemia cuando su papá le dijo que quería cerrar todo. "Me dijo 'liquida todo", pero yo le respondí: '¿sabes? Le quiero dar una oportunidad".

Finalmente, Uribe optó por abrir una nueva librería alejado de San Diego. Compró un nuevo local hace dos años y medio, pero decidió mantenerlo cerrado porque "en ese entonces era arriesgado abrir, casi suicida, porque no se podía andar. Aguardé con esperanza que se ordenara y, bueno, ese minuto llegó".

Libros desde $3 mil hasta $3 millones

El 23 de febrero abrió de manera oficial su nuevo espacio con dos pisos en el que alberga más de 35 mil ejemplares.

Con precios que van desde los $3.000 a los $15.000 en promedio, se pueden encontrar novelas, libros de historia, de ingeniería, esoterismo, etc. "Las grandes cadenas apuntan a la masividad. Yo apuesto al público de nicho: al profesor de filosofía, al estudiante, al coleccionista", explicó Uribe.

También, tiene joyas escondidas, como libros autografiados por autores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez o Jorge Luis Borges. Incluso, tiene una copia de 'Cien sonetos de amor' firmada, en tinta verde, por Pablo Neruda, la que cuesta $3.000.000.

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