Reconocida tienda de aromas inaugura tienda en el Mall Casa Costanera: Ofrece una experiencia ultra inmersiva y de lujo

10 abr. 2026 - 16:23 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca chilena de aromas y regalería, Madison ha inaugurado oficialmente su tienda más importante del país, un espacio que no solo redefine su presencia comercial, sino que propone una nueva forma de entender el vínculo entre el diseño de interiores y la experiencia sensorial.

Ubicada estratégicamente en el primer nivel del mall Casacostanera, frente a la Farmacia Cruz Verde, esta flagship store se erige como un templo a la calma y la identidad. Esta es la sexta sucursal que inaugura la marca.

Con un espacio notablemente más amplio y luminoso, la marca busca que el cliente trascienda la transacción comercial y se sumerja en su universo olfativo a través de un lenguaje visual depurado y coherente.

"Cuando empezamos a pensar en este lugar, siempre quisimos que no se sintiera como una tienda, sino como un espacio que se habita. Nuestros aromas hablan de intimidad, identidad y atmósfera. La arquitectura tenía que expresar exactamente lo mismo”, expresa Sofía Valdés, una de las fundadoras de Madison.

Una experiencia ultrainmersiva

La apertura de este local no representa un simple traslado de metros cuadrados. Se trata de una expansión conceptual profunda. Madison ha dejado atrás la lógica convencional de la exhibición de productos para abrazar una arquitectura diseñada para ser habitada.

En este sentido, Valdés explica que el objetivo central del proyecto fue alejarse de la sensación de "tienda" tradicional. "Buscamos crear un entorno donde las personas puedan reconocerse a través de los sentidos", destacando que el diseño es, en realidad, un facilitador de experiencias emocionales y parte de una experiencia ultrainmersiva.

Madison Casa Costanera

Un pilar fundamental en esta propuesta es el diseño lumínico, desarrollado por los expertos de Interdesign. Este factor no cumple una función meramente utilitaria, es una herramienta controlada que permite que las texturas y colores se perciban en su estado más puro.

Cada detalle, desde la elección del suelo hasta la integración del mobiliario, ha sido concebido para formar un todo coherente donde el soporte arquitectónico actúa como un mediador silencioso de los aromas.

Horario de atención

Para quienes quieran asistir esta primera semana a "vivir una experiencia contigo mismo y con el lugar más íntimo de todos: Tu casa", el horario de atención de la nueva tienda es de lunes a domingo de 10:00 am a 20:00 horas.

Esta reapertura marca un hito en la evolución de Madison. Al mejorar su visibilidad y accesibilidad, la marca no solo facilita el encuentro con sus clientes habituales, sino que despliega su universo estético con mayor libertad.

Es, en esencia, un espacio diseñado para elevar la cotidianeidad, demostrando que el diseño y el aroma pueden fusionarse para crear una identidad única que se percibe mucho antes de que se vea. Madison invita ahora a habitar este nuevo capítulo, un lugar donde el lujo se traduce en tiempo, calma y placer sensorial.

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