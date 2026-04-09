Walmart Chile congela precios de más de 2 mil artículos por tres meses: ¿Qué tipo de productos no tendrán alza?

09 abr. 2026 - 14:39 hrs.

En un contexto marcado por el alza del costo de la vida y la presión constante sobre el presupuesto familiar, una nueva iniciativa busca entregar un respiro a los hogares chilenos. Se trata del congelamiento de precios en una amplia variedad de productos de uso cotidiano por parte de Walmart, una medida que apunta directamente a aliviar el gasto en bienes esenciales y dar mayor estabilidad en momentos de incertidumbre económica.

La propuesta fue presentada como una forma concreta de enfrentar el impacto de la inflación, especialmente en productos que forman parte de la canasta básica, con la idea de proteger el acceso a lo esencial y evitar que estos productos sigan subiendo de precio en el corto plazo.

¿Cuántos productos involucra?

En específico, la iniciativa contempla el congelamiento de precios en más de 2.000 productos a nivel nacional, abarcando categorías clave del consumo diario, tanto en Supermercados Lider como en SuperBodega aCuenta. Entre ellos destacan alimentos básicos como pan, arroz, harina, aceites y legumbres, además de proteínas como pollo, huevos y carnes, todos elementos fundamentales en la alimentación cotidiana.

A esto se suman productos lácteos, frutas y verduras, junto con abarrotes de alta rotación como pastas y salsas. También se incluyen artículos esenciales para el hogar, como papel higiénico, detergentes, pañales y alimentos para mascotas, ampliando el alcance de la medida más allá de la alimentación.

Otro aspecto relevante es la incorporación de productos asociados a la temporada de invierno, como pellets para calefacción y frazadas. Esto refleja una intención de cubrir distintas necesidades del hogar en un periodo donde el gasto suele aumentar, especialmente en calefacción y abrigo.

Dentro de los productos destacados, el pan ocupa un lugar central debido a su alto consumo en Chile. De hecho, es uno de los alimentos más relevantes dentro del presupuesto familiar, lo que explica que su precio se haya mantenido estable durante un periodo prolongado. Esta decisión busca evitar un impacto directo en uno de los ítems más sensibles para los hogares.

¿Qué dijeron desde la compañía?

“En los momentos difíciles, lo que define a una empresa no es lo que dice, sino lo que hace. Hoy, con el IPC más alto del año, Walmart Chile vuelve a ponerse del lado de las familias chilenas. Ese es nuestro compromiso. Porque llegamos para quedarnos", señaló Alejandro König, vicepresidente comercial de la compañía.

La medida también fue valorada por autoridades locales, quienes destacaron su impacto en la economía doméstica. “Hoy estamos junto a Walmart Chile dándole una tremenda noticia a las familias chilenas: por tres meses se congelan los precios de 2.000 productos básicos en todas sus tiendas. Pan, huevo, leche, pañales. Lo que más se necesita, justo cuando más se necesita”, comentó el alcalde Claudio Castro.

Además, se destacó que esta iniciativa busca generar un efecto concreto en el gasto mensual de las familias. Un ejemplo de ello es un carro de supermercado compuesto por productos incluidos en la medida, cuyo valor se mantendrá sin variaciones durante todo el periodo. Esto permite proyectar con mayor certeza los gastos en alimentación y artículos básicos.

“Este carro representa una compra mensual para muchas familias. Lo relevante es que ese monto se mantiene estable, sin cambios, durante los próximos meses. Esa es la señal concreta que estamos dando hoy como compañía”, agregó König.

Los productos seleccionados fueron definidos en base al comportamiento real de compra de los consumidores, priorizando aquellos de mayor frecuencia y relevancia en el gasto del hogar. De esta forma, la iniciativa busca adaptarse a las necesidades reales de las familias chilenas.