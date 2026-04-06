Supermercado nacional anuncia que congela precios de más de 70 productos: Busca "aliviar el bolsillo de los clientes"

06 abr. 2026 - 12:21 hrs.

Tottus anunció una nueva medida enfocada en aliviar el gasto de los hogares, manteniendo el precio de más de 70 productos esenciales en todas sus tiendas y canales digitales. La iniciativa surge en un contexto económico desafiante, donde el costo de la vida continúa impactando el presupuesto mensual de las familias. Con esta acción, la compañía busca entregar mayor estabilidad en la compra de productos básicos y evitar alzas en artículos de alta demanda.

Desde la empresa explican que esta decisión responde a un compromiso por acompañar a sus clientes con acciones concretas que tengan un impacto real en su día a día. La medida considera una selección de productos clave dentro de la canasta familiar, facilitando la planificación de compras y entregando mayor previsibilidad en los gastos. Además, se suma el mantenimiento de los precios de despacho en compras online, reforzando el apoyo para quienes utilizan canales digitales. Con esto, la compañía busca abarcar tanto la experiencia en tienda como el consumo a distancia.

¿Cuánto durará la campaña?

La promoción se desarrollará durante los meses de abril y mayo, abarcando un periodo relevante en el consumo de los hogares. En total, contempla más de 70 productos esenciales que forman parte de la compra habitual. Entre ellos destacan alimentos como arroz, pan, fideos, carne molida, leche, yogurt, huevos, aceite y alimento para mascotas.

La medida se aplicará en todos los supermercados del país, así como en el sitio web y la aplicación de la compañía. De esta manera, se busca asegurar el acceso a estos productos a precios estables en distintos formatos de compra. El objetivo es generar un alivio concreto en el presupuesto mensual de las familias.

Renato Giarola, gerente general de Tottus Chile, señaló que “entendemos que este es un momento exigente para muchos hogares y queremos acompañarlos. Por eso, buscamos estar cerca con acciones concretas que los ayuden en sus gastos, priorizando productos de alta demanda y manteniendo nuestra relación de largo plazo basada en apoyo real y confianza”.

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También agregó que “en Tottus entendemos que este es un momento exigente para muchos hogares, por eso actuamos con rapidez, priorizando productos que son altamente demandados y que sabemos aliviarán la compra mensual de las personas”.

Por su parte, Sebastián Quijada, gerente comercial de la compañía, destacó el impacto de la iniciativa en los clientes. “Estamos impulsando distintas acciones para que esta iniciativa se traduzca en un impacto concreto en el presupuesto de nuestros clientes. Sabemos que estos productos son parte esencial de su compra habitual. De hecho, cerca del 80% adquiere al menos uno de ellos, por lo que buscamos acompañarlos con acciones que generen un efecto real”, afirmó.

Con ello, la empresa refuerza su intención de mantenerse cercana a las necesidades de las familias en un escenario económico complejo y en constante cambio.

Revisa el listado de algunos de los productos

Papas Fritas Craanch! Corte Ondulado 350 g – Tottus

Papas Fritas Craanch! Corte Liso 350 g – Tottus

Yogurt Batido Damasco 110 g – Tottus

Sal Fina Yodada 1 kg – Tottus

Café Instantáneo Dolca Tarro 170 g – Nescafé

Hallulla granel – Tottus

Poroto Tórtola 1 kg – Tottus

Garbanzo sin piel 1 kg – Tottus

Té Ceylán 80 g – Supremo

Galleta Trencito Chocobiscuit 78 g – Trencito

Detergente en Polvo Matic 10 kg – Tottus

Galleta Trencito sabor Brownie 78 g – Trencito

Papa a granel – Tottus

Yogurt Batido Mora 110 g – Tottus

Marraqueta granel – Tottus

Bidón de Agua Purificada 6 L – Tottus

Harina de trigo sin polvos 1 kg – Tottus

Harina de trigo con polvos 1 kg – Tottus

Cebolla tubular malla 4 unidades – Tottus

Azúcar blanca granulada 1 kg – Tottus

Queso gauda laminado 400 g – Tottus

Pan de molde blanco 750 g – Tottus

Carne molida 7% 250 g – Tottus

Mantequilla con sal 250 g – Tottus

Para revisar el listado completo, entra acá.