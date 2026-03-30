Semana Santa 2026: ¿Cómo funcionarán los supermercados?

30 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La celebración de Semana Santa marcará el primer fin de semana largo de 2026 en Chile. Aunque, a nivel eclesiástico, la conmemoración se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, en el país solo dos de esas jornadas son consideradas feriados legales.

Según lo establece la Ley 2.977, los días viernes 3 y sábado 4 de abril —correspondientes a Viernes Santo y Sábado Santo— son feriados en Chile.

¿Cómo funcionarán los supermercados?

Una de las principales dudas de la ciudadanía en estas fechas es el funcionamiento del comercio, especialmente de los supermercados.

En este caso, ambos días festivos no son feriados irrenunciables, lo que implica que el comercio puede operar con relativa normalidad durante estas jornadas.

Por ello, los supermercados estarán abiertos, aunque bajo horarios de día festivo. Esto generalmente significa que podrían abrir más tarde de lo habitual y mantener horarios de cierre similares a los de un domingo o festivo.

De todas formas, se recomienda revisar los canales oficiales de cada cadena de supermercados para confirmar los horarios específicos de funcionamiento durante estos días.

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