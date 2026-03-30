"Peaje a luca" en Semana Santa: Estas son las autopistas y horarios donde pagarás solo $1.000

30 mar. 2026 - 13:00 hrs.

La Semana Santa traerá consigo el primer fin de semana largo del año, por lo que se espera que casi 500 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana para aprovechar los últimos días de altas temperaturas que se registrarán antes del invierno.

Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció un plan de contingencia de las autopistas para enfrentar el alto flujo de vehículos, a través del tradicional "peaje a luca".

¿Cuándo será el "peaje a luca" y en qué autopistas?

El "peaje a luca" se aplicará en la Ruta 68 que conecta Santiago con Valparaíso; en la Ruta 5 Sur; y en la Ruta Norte, en los siguientes horarios.

Ruta 68 (peajes Lo Prado y Zapata)

Jueves 2 de abril: Entre las 7:00 y las 13:00 horas en dirección a la costa.

Entre las 7:00 y las 13:00 horas en dirección a la costa. Viernes 3 de abril: Entre las 7:00 y las 10:00 horas en dirección a la costa.

Entre las 7:00 y las 10:00 horas en dirección a la costa. Domingo 5 de abril: Entre las 7:00 y las 12:00 horas en dirección a Santiago.

Ruta 5 Sur (peaje Angostura)

Jueves 2 de abril: Entre las 7:00 y las 13:00 horas en ambos sentidos.

Entre las 7:00 y las 13:00 horas en ambos sentidos. Domingo 5 de abril: Entre las 7:00 y las 12:00 horas en ambos sentidos.

Ruta 5 Norte (peaje Las Vegas)

Jueves 2 de abril: Entre las 7:00 y las 13:00 horas en ambos sentidos.

Entre las 7:00 y las 13:00 horas Viernes 3 de abril: Entre las 7:00 y las 10:00 horas en ambos sentidos.

Entre las 7:00 y las 10:00 horas Domingo 5 de abril: Entre las 7:00 y las 12:00 horas en ambos sentidos.

Rebaja de peaje para camiones

En el caso de los camiones, tendrán una rebaja en el valor del peaje de un 50% en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Sur en los mismos peajes y direcciones antes mencionados. Los horarios son los siguientes:

Jueves 2 de abril: Entre las 0:00 y las 7:00 horas.

Entre las 0:00 y las 7:00 horas. Viernes 3 de abril: Entre las 0:00 y las 7:00 horas.

Entre las 0:00 y las 7:00 horas. Domingo 5 de abril: Entre las 0:00 y las 7:00 horas (con excepción de la Ruta 5 Norte)

Restricción de camiones

Por último, el MOP anunció restricciones de tránsito para los camiones, para evitar la congestión vehicular en los siguientes horarios:

Ruta 68

Entre Vespucio (km 6,2) y enlace Algarrobo (km 68):

Jueves 2 de abril: Entre las 12:00 y las 19:00 horas en dirección a la costa.

Entre las 12:00 y las 19:00 horas en dirección a la costa. Viernes 3 de abril: Entre las 9:00 y las 15:00 horas en dirección a la costa.

Entre las 9:00 y las 15:00 horas en dirección a la costa. Domingo 5 de abril: Entre las 12:00 y las 19:00 horas en dirección a Santiago.

Ruta 5 Sur

En ambos sentidos, entre enlace Calera de Tango (km 22) y enlace Pelequén (km 121). En Acceso Sur a Santiago, en dirección al sur, entre enlace Vespucio Sur y empalme con Ruta 5:

Jueves 2 de abril: Entre las 12:00 y las 19:00 horas.

Entre las 12:00 y las 19:00 horas. Viernes 3 de abril: Entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Ruta 5 (peaje Las Vegas)

Entre enlace Lo Pinto (km 20) y enlace Llay Llay (km 86,2):