Domingo de Pascua: Revisa las ofertas en huevos de chocolate en supermercados y chocolaterías

27 mar. 2026 - 11:00 hrs.

El Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua, marca el cierre de la Semana Santa. Se trata de una fecha de carácter religioso que, con el paso del tiempo, también se ha transformado en una instancia esperada por los niños, quienes aguardan la tradicional entrega de chocolates.

Entre las costumbres más populares de esta celebración destaca la búsqueda de huevitos de chocolate, que suelen esconderse en los hogares para que los más pequeños encuentren los regalos que, según la tradición, deja el conejito de Pascua.

En este contexto, supermercados y marcas de chocolatería lanzan diversas promociones y ofertas especiales de cara a la fecha, muchas de ellas disponibles de forma anticipada. Si estás pensando en regalar chocolates, a continuación te contamos qué opciones puedes encontrar.

Ofertas en huevos de chocolate

La Fête

La chocolatería La Fête cuenta con cajas especiales de huevos de chocolate cuyos precios varían entre los $9.800 y $15.800. También dispone de una colección de 30 huevos por $24.800, además de conejos y huevos de gran tamaño sin azúcar.

Además, la marca presenta su edición limitada de huevitos y conejos de chocolate llamada La Fête de la Vie, La Fiesta de la Vida en español.

La colección está ilustrada por la artista nacional Paz Román, quien se inspira en el jardín de su abuela en el sur de Chile, un espacio donde las plantas crecen en silencio y las setas y flores irrumpen con sus colores entre la tierra y las hojas. Con una ilustración llena de colores, la propuesta invita a detenerse, observar con atención y sorprenderse, convirtiendo esta Pascua en una celebración inolvidable.

Así mismo, este año también cuentan con sus clásicos huevo de chocolate leche 34% cacao 150 g, conejo de chocolate leche 34% cacao 150 g, y conejo de leche 31% cacao sin azúcar añadida, junto con el exclusivo huevo gigante de 1,2 kg, disponible en tres variedades: chocolate de leche con 34% cacao, chocolate amargo con 58% cacao y chocolate blanco con 31% cacao, ideal para regalar, sorprender y convertirse en el gran protagonista de la celebración.

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Unimarc

Por su parte, la cadena de supermercados Unimarc ofrece cajas de huevos desde los $3.999, incluyendo promociones como “lleva 3 y paga 2”.

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Jumbo

En tanto, Jumbo cuenta con descuentos de hasta un 20% en huevos de chocolate, con precios desde los $3.192 en distintos formatos y tamaños.

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Freepik

Varsovienne

La chocolatería Varsovienne ofrece un formato tipo saco que incluye un conejo y huevos surtidos por $17.990, además de cajas con conejos y huevos rellenos a $18.990.

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Tottus

Finalmente, Tottus dispone de huevos de chocolate desde los $2.443, o desde $2.094 pagando con tarjeta CMR o débito de la misma casa comercial.

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