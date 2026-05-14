Ahora será semipeatonal: Así quedó el eje Bandera tras arreglos para que vuelvan a circular buses

14 may. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, supervisaron el avance de las obras en el eje Bandera, sector donde volverá a circular el transporte público RED.

La intervención busca mejorar la conectividad entre el sector sur y norte de Santiago, utilizando el paso bajo nivel de Bandera, considerado clave dentro del eje Alameda.

Características del nuevo Eje Bandera

Durante la visita inspectiva, el ministro Louis de Grange destacó el impacto que tendrá el proyecto para miles de pasajeros del transporte público: “Va a significar un ahorro de tiempo muy importante para miles de pasajeros”, afirmó.

Según explicó la autoridad, el paso bajo nivel de Bandera es actualmente el único del eje Alameda que permite el tránsito de buses RED, por lo que su cierre obligaba a realizar desvíos que aumentaban considerablemente los tiempos de viaje.

Además, se informó que los buses tendrán una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, buscando mantener la seguridad y convivencia con peatones en el sector.

“Tiene un diseño que permite, por una parte, controlar la velocidad de los buses para que no supere los 30 kilómetros por hora, y al mismo tiempo mantener los espacios que ya habían sido considerados por los distintos restaurantes, cafés, que tiene esta zona, de tal forma de mantenerlo vivo”, sostuvo el ministro.

Desbordes destacó carácter semipeatonal del proyecto

Por su parte, el alcalde Mario Desbordes enfatizó que el eje Bandera mantendrá su esencia peatonal, incorporando únicamente una pista lenta para buses RED.

“Hemos hecho una mixtura entre uso de peatones, terrazas, con un boulevard al aire libre y solo bus red en una pista lenta. O sea, no volvió a ser lo que era antes, donde pasaban las micros, bocinazos, autos, camiones, etc.”, afirmó.

El jefe comunal además adelantó que se analiza replicar iniciativas similares en otras calles del centro de Santiago: “Se está trabajando con el Ministerio de Transportes una posible también semi-peatonalización de las calles Moneda y Agustinas, eliminando nosotros el actual espacio que está para autos con parquímetro”, señaló.

Sin embargo, reconoció que la medida implicaría perder ingresos municipales asociados a estacionamientos: “Ahí el municipio pierde el parquímetro, son ingresos municipales, pero nos parece que es una buena alternativa”, agregó.

¿Qué buses circularán por el eje Bandera?

El director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro, explicó que por el sector circularán tres servicios diurnos y uno nocturno: “Por este eje van a circular tres servicios diurnos, que van a venir de la zona sur de Santiago y van a continuar sin ningún desvío”, detalló.

Según indicó, en horario punta habrá una frecuencia cercana a 30 buses por hora, además, se sumará un recorrido nocturno que funcionará durante toda la noche para reforzar la conectividad.

Las autoridades señalaron que el proyecto beneficiará especialmente a pasajeros provenientes de comunas como:

San Bernardo

La Cisterna

San Miguel

El Bosque

¿Cuándo estarán listas las obras?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, las obras del eje Bandera deberían estar finalizadas durante el segundo semestre de este año.

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