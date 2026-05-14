Green Card de Estados Unidos: categoría que tiene la espera más larga en inmigración puede tardar más de 20 años

14 may. 2026 - 15:05 hrs.

La categoría de residencia permanente por vínculo familiar entre hermanos de ciudadanos estadounidenses es actualmente una de las más lentas dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

¿Cómo pedir una Green Card para un hermano en EEUU?

Según explicó el abogado de inmigración Sebastian Simon, solamente un ciudadano estadounidense puede solicitar una Green Card para su hermano, medio hermano o hermanastro, y además debe tener al menos 21 años de edad para iniciar el trámite.

Aunque esta vía permite incluir en la petición al cónyuge e hijos solteros menores de 21 años del beneficiario principal, el mayor obstáculo es el tiempo de espera.

De acuerdo con Simon, los solicitantes de la mayoría de los países pueden tardar más de 16 años en obtener una visa disponible, mientras que los nacidos en México enfrentan retrasos que pueden superar los 20 años debido a la alta demanda acumulada.

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El proceso pertenece a la categoría F4 de inmigración familiar, conocida como “Cuarta Preferencia”, destinada específicamente a hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explica que estas solicitudes están sujetas a límites anuales de visas, lo que provoca largas listas de espera y retrasos constantes.

Además, el gobierno estadounidense aclara que una petición aprobada no garantiza una Green Card inmediata, pues el caso entra en una fila de espera determinada por la “fecha de prioridad”, es decir, la fecha en la que se presentó el formulario I-130.

El avance de estas solicitudes se publica mensualmente en el Boletín de Visas del Departamento de Estado.

USCIS también señala que las categorías preferenciales familiares, como la F4, dependen de la disponibilidad de cupos y de los límites por país, por ello, naciones con alta demanda migratoria, como México, suelen registrar atrasos mucho más severos que otros países latinoamericanos.

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