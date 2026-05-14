Estuvo nueve días en el hospital: Fallece magistrada mexicana tras ser atacada por grupo de abejas al defender a su hijo

14 may. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 12 de mayo se confirmó el fallecimiento de Oyuki Ramírez, jueza de Zacatecas, México, quien fue atacada por un enjambre de abejas mientras protegía a su hijo de tres años.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo en la Unidad Deportiva del municipio de Guadalupe, donde la magistrada compartía junto a su hijo. En ese momento, un enjambre de abejas comenzó a atacar a las personas que se encontraban en el lugar.

Ramírez se quitó su chaleco para proteger a su hijo y evitar que las abejas lo atacaran. La mujer se quedó solamente con una polera, exponiéndose a las abejas, según consignó TvAzteca.

En redes sociales circula un video donde se ve a la magistrada mientras es atacada por el enjambre, junto a ella un hombre cubierto hasta la cabeza con un polerón, quien camina en círculos para protegerse del ataque.

Tras el incidente, la mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde posteriormente fue intubada, permaneciendo hospitalizada. Nueve días después, el Poder Judicial de Zacatecas confirmó su fallecimiento.