Tengo casi dos años sin saber de mi hijo: Otra madre busca a preso político desaparecido en Venezuela

14 may. 2026 - 09:45 hrs.

“Estoy más triste que antes. No me hagan lo mismo”. Otra madre en Venezuela teme por la suerte de su hijo, al que busca desde hace 21 meses.

No quiere que le suceda lo de Carmen Teresa Navas, a quien el 7 de mayo el régimen venezolano le comunicó que su hijo Víctor Quero había muerto hace diez meses.

Emily Delgado es esta madre que llora en Rubio, pueblo del Táchira, uno de los tres estados de los Andes venezolanos.

Jorgen Yoneyker Guanares Delgado es su hijo y tiene 35 años. La mujer lleva casi dos años buscándolo. Todo ha sido infructuoso.

“No me hagan lo mismo”, el grito desesperado de una madre que tiene 22 meses buscando a su hijo de cárcel en cárcel. Jorgen Guanares desaparecido del #Tachira pic.twitter.com/njaYr36Qge — YAMILE JIMENEZ (@yamilejimenezu) May 11, 2026

Conocida la noticia de la muerte de Víctor Quero Navas, que no le fue participada a su madre de 81 años, la señora Emily Delgado, de 63 años, dice que siente “mucha tristeza” porque tiene meses buscando a su hijo.

“No sé nada de mi hijo (…) quiero una fe de vida”, le expresa con dolor a la periodista Yamile Jiménez.

- ¿Qué le dice su corazón?, le pregunta la comunicadora.

- Que está sufriendo mucho, responde con la voz quebrada.

Silencio y más silencio

Esta madre busca a su hijo desde agosto de 2024. El caso de Jorgen tiene similitudes con el de Hugo Quero Navas. A donde ella ha ido, no le han ofrecido respuesta.

“Mi hijo está desaparecido desde el 2 de agosto de 2024. Salió de su casa a las 11:00 de la noche. No sé quién se lo llevó”, declaró Delgado a Táchira Noticias.

Jorgen buscaba gasolina para un carro. Le dijo a su esposa y a un tío que lo habían amenazado. Eso fue después de las presidenciales. “Las elecciones fueron un domingo (28 de julio) y mi hijo desapareció el viernes 2 de agosto”, narró la madre.

La mujer señaló que su hijo vivía en la urbanización La Alameda, de Rubio.

“En octubre de 2024 me dirigí a Caracas, entregué escritos en la Defensoría del Pueblo, en la oficina de los Derechos Humanos. Después fui al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, donde me dijeron que mi hijo estaba en Tocorón. Me dirigí a Tocorón, donde me dijeron que no estaba, después fui a Rodeo, Tocuyito y Yare”, narró Emily Delgado.

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No pierde la esperanza

La madre de Jorgen señala que un joven le dijo que había visto a su hijo en el Rodeo. “Compartió celda con él”, recordó.

Emily Delgado exige a las autoridades le entreguen una fe de vida de Jorgen. La más reciente diligencia que realizó fue solicitar un habeas corpus.

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