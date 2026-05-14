Avanza la "megarreforma": Cámara aprueba Plan de Reconstrucción Nacional que incluye rebaja del impuesto corporativo

14 may. 2026 - 02:38 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una extensa sesión que se mantiene hasta la madrugada de este jueves, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de Ley de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La denominada "megarreforma" avanzó luego de una jornada marcada por el debate de más de 1.600 indicaciones presentadas al texto.

Entre las medidas respaldadas por la aprobación del proyecto se encuentra la reducción gradual del impuesto de primera categoría o impuesto corporativo, que actualmente es del 27% y que el proyecto propone disminuir hasta llegar a un 23%.

Antecedentes

Una de las medidas incluídas en el Plan de Reconstrucción Nacional que más debate generó fue la rebaja al impuesto corporativo, correspondiente al tributo que pagan las empresas por sus ganancias, lo que implica una disminución del actual 27% a un 23% para las grandes compañías.

Esta medida, entre otras propuestas, generaron una amenaza de "tsunami" de 2.500 indicaciones al proyecto de Reconstrucción .

Pese a esto, el diputado Jaime Araya (IND-PPD), autor de la idea, no confirmó un número exacto de indicaciones. Además, el pasado domingo Araya denunció amenazas de muerte por su iniciativa.

Finalmente, fueron 1.602 las indicaciones ingresadas al proyecto.

¿Cómo fue la votación?

La votación en particular del proyecto de Reconstrucción Nacional comenzó cerca de las 00:00 horas de la noche de este jueves en el Congreso Nacional de Valparaíso, en medio de una sesión que se extendió hasta la madrugada.

La propuesta obtuvo el apoyo de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), Partido Republicano (REP), Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y el Partido de la Gente (PDG).

Por su parte, la Democracia Cristiana (DC) se abstuvo. Votaron en contra el Partido Por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA) y Partido Comunista (PC).

Se espera que el trámite legislativo del proyecto de Ley de Reconstrucción concluya próximamente y que las declaraciones de los parlamentarios, especialmente las del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, concentren la atención en una de las iniciativas emblemáticas del Ejecutivo.

Uno de los siguientes pasos en la tramitación del Plan será la sesión de la comisión de Medio Ambiente, programada entre las 15:00 y las 19:00 horas, donde se discutirán las indicaciones relacionadas con su competencia.

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