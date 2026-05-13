Fraudes bancarios, mafia china y un cantante urbano: El caso del "Rey David" que salpica a Francisco Kaminski

13 may. 2026 - 22:22 hrs.

Una pequeña automotriz de Puente Alto llamada Cincar era, según la fiscalía, mucho más que un negocio de vehículos chocados. Detrás de ella operaba una organización criminal liderada por David Israel Muñoz, conocido en su círculo como el "Rey David", quien habría montado una red de fraudes, lavado de dinero y hasta vínculos con la mafia china.

Un reportaje de Mega Investiga develó los detalles de la denominada "Operación Rey David", que terminó con 21 detenidos, nueve de ellos en prisión preventiva, y bienes incautados avaluados en más de $6.000 millones. También figura como imputado el periodista Francisco Kaminski.

Vínculos con la mafia china

David Israel se presentaba públicamente como un empresario del rubro automotriz, pero según el fiscal regional sur Héctor Barros, todo cambió cuando apareció una transferencia sospechosa de $27 millones desde una cuenta vinculada a la esposa de Israel hacia un integrante de la mafia china de Fujian, organización dedicada al cultivo de marihuana en interiores con alto poder de fuego.

"A partir de los intercambios financieros que existen entre esa organización china con David Israel, que es uno de los líderes de esta estructura criminal, se levanta la alerta y se abre una investigación", explicó el fiscal.

Créditos fraudulentos con personas indigentes como palos blancos

La investigación estableció que David Israel, junto a su esposa Cynthia Zapata, habría reclutado a personas en situación de calle para usarlas como testaferros, obteniendo créditos automotrices con fotos adulteradas. Cuando ese método fue detectado por empresas formales de verificación, recurrieron a una notaría de Puente Alto con un contacto interno que validaba contratos fraudulentos a cambio de pagos.

"Al principio, estos datos eran verificados por una empresa formal, con reconocimiento facial y fotografía. Cuando se detectan estas maniobras, se recurre a hacerlo a través de esta notaría", detalló el fiscal Barros.

Un patrimonio de $6 mil millones: casa en Rapel, yate y autos de lujo

Gracias a ello, David Israel amasó una fortuna que incluía una casa frente al Lago Rapel con muelle propio y piscina, propiedades en San José de Maipo y San Alfonso del Mar, además de joyas, relojes de alta gama, motos de agua y un yate.

"Concretamente, respecto al patrimonio incautado con casas, vehículos y otros bienes, son alrededor de $6.000 millones", precisó el fiscal.

Su abogada, Fabiana Muñoz, defendió el origen de ese patrimonio: "Son una familia de esfuerzo. No quiere decir que todo ese patrimonio haya sido mal habido. Las propiedades tienen créditos hipotecarios, hay una carga financiera que se está invisibilizando".

¿Qué relación tenía el "Rey David" con King Savagge?

Dos vehículos de lujo del imputado —un McLaren 2018 y un Mercedes Benz G350 valorado en $120 millones— aparecieron en un video musical del cantante urbano King Savagge, con patentes a la vista.

Al respecto, un análisis policial concluyó que "David participa activamente colaborando en los videos de reguetón de cantantes urbanos, un conocido modus operandi de lavado de dinero".

Kaminski: imputado pero no detenido

Uno de los nombres que más llamó la atención en el operativo fue el del conocido animador Francisco Kaminski, quien fue objeto de un allanamiento y por lo tanto, figura como imputado en la causa.

Según el subcomisario de la PDI, Óscar Gutiérrez, Kaminski "era una persona muy cercana al imputado principal, mantenían conversaciones muy seguidas y en un tono bastante cercano. La función principal de él es que era el nexo entre algunos ejecutivos de cuenta bancaria y el líder de la estructura criminal".

Su abogada, Bárbara González, salió al frente para defenderlo: "Por lo que he escuchado y visto, son básicamente conversaciones de hechos neutros. No se puede imputar de esas conversaciones algún tipo delictual. Son solicitudes de compra, básicamente el giro de una automotora".

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