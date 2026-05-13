Beneficios al casarse con un militar en Estados Unidos: Esto ocurre en el caso de los migrantes ilegales

13 may. 2026 - 22:12 hrs.

La ciudadanía de Estados Unidos puede estar al alcance de las parejas de militares que también son cobijadas por los beneficios que ofrecen las fuerzas armadas estadounidenses a sus integrantes.

Si eres migrante ilegal y tienes una relación con un militar en Estados Unidos no podrás creer todos los beneficios que traerá a tu vida el hecho de casarte con ese integrante de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El Pepe, como se hace llamar en TikTok un oficial originario de Ecuador que sirve en el Ejército estadounidense, expone en sus redes al menos cinco beneficios que se logran al casarse con un militar en tierras estadounidenses.

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Antes de ahondar en detalles aconseja: “Cásate con un militar en Estados Unidos”.

Cinco beneficios que obtienes al casarte con un militar en EEUU

1. Estatus migratorio

Si eres ilegal en Estados Unidos, el hecho de casarte con un militar te convierte en residente y el proceso de ciudadanía es más rápido porque a los militares les dan prioridad.

2. Seguro médico gratuito

Si no tienes seguro médico eso dejará de ser preocupación el día que te cases con un militar.

Pepe afirma que una vez que tu esposo te lleve a sacar tu ID militar ya tienes derecho a recibir tu seguro médico gratis.

3. Estudios universitarios.

Si no fuiste a la universidad o no terminaste tu carrera, “tu esposo militar puede transferirte sus beneficios para que tú finalices tus estudios universitarios”.

4. Descuentos en tiendas en Estados Unidos

De acuerdo con El Pepe, los descuentos pueden ser del 10 %, del 15 % y hasta del 30 % solo con mostrar el ID que refleje que eres esposa de un militar.

5. Maletas gratis al viajar en avión

Informa el ecuatoriano que con algunas aerolíneas puedes viajar con hasta tres o cuatro maletas de hasta 25 kilos sin hacer pagos adicionales.

Además, en el aeropuerto, a la hora de abordar, también tú, tus hijos y tu esposo tienen prioridad. En ocasiones, pueden hacerlos pasar a un área privilegiada.

En TikTok, una seguidora de El Pepe comenta sobre el video: “Soy Jimena, estoy casada con un veterano y confirmo toda esta información”.

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