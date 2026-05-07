Nuevo test de ingreso al Army de Estados Unidos: "Aconsejan estudiar cosas básicas de tecnología" , recomienda sargento

07 may. 2026 - 08:15 hrs.

El Cyber Test del Army es una prueba complementaria al ASVAB que se aplica a aspirantes interesados en puestos de ciberseguridad, informática y tecnologías de la información dentro del Ejército de Estados Unidos.

El Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) es una prueba de aptitud múltiple para predecir el éxito académico y profesional, indica el sitio oficial de este examen que cada año se aplica en promedio a un millón de aspirantes.

Tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos y alrededor de 40 preguntas de opción múltiple.

¿Cómo es el Cyber Test del Army?

En el caso del Cyber Test del Army si bien no sustituye al examen general de ingreso, sí funciona como un filtro adicional para identificar candidatos con potencial para especialidades técnicas.

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El examen está diseñado para medir razonamiento y comprensión técnica básica.

Incluye preguntas de lógica y patrones, fundamentos de computación, nociones elementales de redes, principios básicos de ciberseguridad y ejercicios de pensamiento lógico aplicado a la programación.

Sargento del Army: “No es un test que puedas fallar”

El Sargento de Estado Mayor Erick Martínez explica que el Cyber Test lo “debe presentar todo el que quiera entrar al Army” y fue implementado recientemente.

“Se hace en conjunto con el ASVAB y el TAPAS. No es un test que puedas fallar, básicamente va a generar un score (puntaje) como el TAPAS y ese score lo van a utilizar para ver si tú eres capaz de entrenar o aprender acerca de trabajos que están más relacionados con tecnología y con cyber”, detalla.

El TAPAS es el Tailored Adaptive Personality Assessment System (Sistema de Evaluación de Personalidad Adaptativa Personalizada.

Calma ante el Cyber Test

A través de un video difundido en TikTok el sargento Martínez recomienda a los aspirantes no preocuparse mucho ante el Cyber Test.

“Simplemente vas a tener la oportunidad, si lo haces bien, de obtener trabajos en este ámbito”, añade.

Martínez destaca que el Cyber Test es “bien sencillo, no es nada complicado”.

“Aconsejan estudiar cosas básicas de cyber, de tecnología y de razonamiento lógico, por ejemplo, cómo se hace esto o cómo poner un rompecabezas”, afirma.

“No te preocupes mucho, haz el test lo mejor que puedas”, plantea Martínez.

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