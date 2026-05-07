Tras operativo en Temucuicui: Desconocidos incendian cuatro camionetas en instalaciones de empresa en Collipulli

07 may. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo episodio de violencia rural sacudió a la Región de La Araucanía en la madrugada de este jueves. Un grupo de desconocidos irrumpió en las dependencias de la empresa Safco, ubicada en la comuna de Collipulli, para perpetrar un ataque incendiario que culminó con la destrucción total de cuatro vehículos de trabajo.

Los hechos en la Ruta 49

El incidente se registró en las instalaciones de la compañía situadas en el kilómetro 0,4 de la Ruta 49, camino que une Collipulli con Pemehue. Según los reportes preliminares, la alerta se dio cerca de las 06:00 horas, cuando trabajadores y guardias se percataron del fuego que consumía las camionetas estacionadas en el predio.

Al lugar se desplazó de manera inmediata el Cuerpo de Bomberos de Collipulli, cuyos voluntarios trabajaron intensamente para extinguir las llamas y evitar que el incendio se propagara a estructuras colindantes o maquinaria pesada presente en el recinto.

Hallazgo de evidencia y despliegue policial

Tras el control de la emergencia, personal de Carabineros territorial y efectivos del Control de Orden Público (COP) aseguraron el perímetro. Durante la inspección ocular del sitio del suceso, los uniformados confirmaron el hallazgo de una pancarta.

El fiscal de turno, Mauricio San Martín, tomó conocimiento del caso e instruyó la concurrencia de equipos especializados de la Dirección de Investigación Criminal.

En particular, peritos del Labocar y agentes del OS9 de Carabineros quedaron a cargo de recolectar evidencia biológica, rastros de acelerantes y testimonios que permitan dar con el paradero de los responsables.

Tensión en la zona tras operativo en Temucuicui

Este ataque no ocurre de forma aislada. El atentado en las instalaciones de Safco se produjo apenas unas horas después de un masivo operativo policial desarrollado en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla.

Dicho procedimiento, que contó con un amplio despliegue de blindados y apoyo aéreo, buscaba cumplir órdenes de detención y realizar registros en el marco de investigaciones vigentes.

Por ahora, no se han reportado personas detenidas en relación directa con el incendio de las camionetas, mientras que la empresa afectada evalúa los daños materiales derivados de este ataque.

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