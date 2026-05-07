Estudiante de 21 años muere electrocutado en plena clase en instituto de La Granja

07 may. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante de 21 años falleció la noche de este miércoles 6 de mayo al interior de una sede de INACAP, luego de recibir una descarga eléctrica mientras participaba en una clase en la comuna de La Granja.

La víctima cursaba la carrera de mantenimiento de ingeniería industrial y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, se encontraba manipulando un tablero eléctrico durante una actividad académica cuando habría recibido una descarga que terminó siendo fatal.

Causas preeliminares

La víctima cursaba la carrera de mantenimiento de ingeniería industrial y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, se encontraba manipulando un tablero eléctrico durante una actividad académica cuando habría recibido una descarga que terminó siendo fatal.

Pese a que fue auxiliado rápidamente por sus compañeros y posteriormente atendido por personal de emergencia que llegó hasta el establecimiento, el joven murió en el lugar.

PDI investiga muerte de estudiante

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción de la Fiscalía.

La comisario Karla Alarcón Márquez explicó que “en horas de la noche y a solicitud de la Fiscalía, personal de la brigada en compañía de peritos se trasladaron a un recinto educacional de nivel superior porque en dicho lugar se encontraba un hombre mayor de edad fallecido”.

La detective agregó que, tras las primeras diligencias, “se logró establecer que, en circunstancias de una clase, al interior del recinto educacional, uno de los estudiantes que se encontraba manipulando un tablero eléctrico recibió una descarga”.