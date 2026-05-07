"Solo en casos graves": Singapur aplicará castigos físicos a escolares acusados de bullying

07 may. 2026 - 04:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Singapur anunció una polémica medida para enfrentar la violencia escolar: estudiantes mayores de 9 años podrán recibir castigos físicos con una vara en casos graves de bullying.

La decisión fue presentada por el ministro de Educación, Desmond Lee, como parte de un nuevo informe sobre convivencia escolar y disciplina en los establecimientos educacionales.

Según detalló la autoridad, la sanción solo se aplicará en situaciones consideradas graves y cuando otras medidas disciplinarias hayan fracasado.

El castigo bajo estrictos protocolos

Desde el Ministerio de Educación explicaron que el procedimiento estará regulado bajo normas estrictas para evitar abusos: “Esto les permite entender la gravedad de sus acciones”, afirmó la autoridad.

Además, sostuvo que la medida podría contribuir a disminuir los episodios de bullying dentro de los establecimientos educacionales. El castigo únicamente podrá ser autorizado por directores de los colegios y ejecutado por personal capacitado, además de realizarse en presencia de testigos.

Debate por castigos físicos en escuelas

La decisión volvió a abrir el debate internacional sobre el uso de castigos físicos en contextos educativos.

Aunque el propio Ministerio reconoce que este tipo de prácticas puede tener efectos negativos en entornos familiares, las autoridades sostienen que en el ámbito escolar existirían mayores controles y protocolos para su aplicación.

La medida también refleja el modelo disciplinario de Singapur, país conocido por mantener una de las legislaciones más estrictas del mundo en distintas materias y por aplicar sanciones severas como parte de su política de orden social.