Furor por medalla de Gabriel Boric: Colección se agotó en pocas horas y "queda sin stock"

07 may. 2026 - 02:25 hrs.

¿Qué pasó?

En solo cuestión de horas, los coleccionistas agotaron la medalla conmemorativa de bronce del expresidente Gabriel Boric puesta a la venta por la Casa de Moneda.

Al ingresar al sitio web de la estatal, el producto aparece actualmente “Agotado”, reflejando la alta demanda que generó la pieza apenas fue lanzada al público.

La medalla, identificada como “Medalla Bronce – Gabriel Boric”, tenía un valor de $27.990 y forma parte de la colección de figuras presidenciales e históricas de Chile.

Características de la medalla

La medalla incluye un estuche de felpa y tendría las siguientes particularidades:

Diámetro de 70 mm

Peso de 0,184 kg

Dimensiones de 16,1 × 11,1 × 4,3 cm

Según la descripción oficial, la pieza conmemora el paso de Gabriel Boric por La Moneda, donde ejerció como Presidente de la República entre marzo de 2022 y marzo de 2026.

El texto institucional destaca además que fue uno de los mandatarios más jóvenes en la historia del país, además de recordar su trayectoria como dirigente estudiantil y su rol protagónico durante las movilizaciones de 2011.

La pieza fue incorporada a la categoría de medallas presidenciales y personajes históricos y se suma a colección de expresidentes y figuras históricas

Entre los exmandatarios que ya cuentan con piezas similares aparecen Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin.

Todo sobre Gabriel Boric