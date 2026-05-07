Trump lanza dura advertencia a México: "Si no hacen el trabajo, lo haremos nosotros"

07 may. 2026 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión con México tras amenazar con una eventual intervención contra el narcotráfico si las autoridades mexicanas “no hacen su trabajo”.

Las declaraciones fueron realizadas este miércoles durante una actividad en la Casa Blanca, en medio de un complejo escenario para las relaciones bilaterales entre ambos países.

¿Qué dijo Donald Trump?

El mandatario estadounidense afirmó: “El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97% y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil”.

“Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden”.

Operativos antidrogas y acusaciones elevan tensión entre EE.UU y México

Las declaraciones de Donald Trump se producen en un momento especialmente delicado para la relación entre Estados Unidos y México.

Uno de los episodios que elevó la tensión ocurrió en abril pasado, cuando se realizó un operativo antidrogas en Chihuahua en el que habrían participado agentes encubiertos de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano.

A esto se suma la acusación presentada por un tribunal federal estadounidense contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pertenece al partido oficialista Morena.

Según la investigación, Rocha Moya y otros nueve funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, facilitando operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Claudia Sheinbaum defiende soberanía mexicana

Frente al endurecimiento del discurso desde Washington, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha insistido en defender la soberanía e independencia de México.

Las autoridades mexicanas han cuestionado la postura de Estados Unidos, que en el marco de la lucha contra el narcotráfico ha intensificado operaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre del año pasado. Según reportes internacionales, estas acciones han dejado más de un centenar de fallecidos hasta la fecha.

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