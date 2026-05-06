Alarma en Estados Unidos: Exmodelo que denunció a Epstein lleva semanas desaparecida

06 may. 2026 - 04:45 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación internacional ha generado la desaparición de Elisabetta Tai Ferretto, una exmodelo italiana de 50 años que fue una de las primeras mujeres en acusar al fallecido financiero Jeffrey Epstein de conducta sexual inapropiada.

Según reportan medios internacionales, la mujer —originaria de Montagnana, en el norte de Italia— se encuentra desaparecida en Nueva York desde el pasado 22 de abril, luego de regresar desde Europa.

Sin rastro y con redes sociales desactivadas

Ferretto viajó a la región del Véneto a comienzos de abril para visitar a su familia. Sin embargo, tras volver a Estados Unidos, dejó de comunicarse con sus cercanos, encendiendo las alertas.

Familiares aseguran que no responde llamadas y que sus redes sociales fueron desactivada, lo que profundiza el misterio en torno a su paradero.

Ante esto, su familia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Rovigo, en Italia, lo que dio inicio a una investigación formal. El caso también fue elevado al Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, que ya activó canales diplomáticos con autoridades estadounidenses.

Investigación en curso

En paralelo, autoridades en Estados Unidos iniciaron diligencias para dar con su ubicación, aunque hasta ahora no se han reportado pistas concretas.

Antes de su desaparición, Ferretto residía desde 2001 en Nueva York, donde tras dejar el modelaje se desempeñaba en el sector inmobiliario.

Su vínculo con el caso Epstein

El nombre de la exmodelo tomó notoriedad en 2019, cuando relató públicamente un supuesto encuentro con Jeffrey Epstein ocurrido en 2004.

Según su testimonio, su agente la habría presentado al empresario bajo la promesa de impulsar su carrera en la industria de la moda, incluso con la posibilidad de trabajar con marcas como Victoria's Secret.

Ferretto aseguró que acudió a lo que pensaba sería una reunión profesional en la residencia de Epstein en Manhattan. Sin embargo, relató que fue recibida por Ghislaine Maxwell, colaboradora del fallecido.

De acuerdo a su versión, el encuentro tomó un giro inesperado cuando Epstein no revisó su experiencia ni antecedentes, sino que se desnudó y se recostó en una camilla de masajes. La exmodelo afirmó que rechazó la situación y huyó del lugar.

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