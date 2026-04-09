Melania Trump rompe el silencio en extraña conferencia: "Epstein no me presentó a Donald Trump"

09 abr. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

En una aparición pública que ha desconcertado al entorno político y mediático de Estados Unidos, la primera dama, Melania Trump, encabezó este jueves una inesperada conferencia de prensa centrada exclusivamente en los vínculos que la rodean con el fallecido empresario Jeffrey Epstein.

La intervención surge en un momento de alta tensión para la administración, luego de que el nombre del mandatario apareciera en diversos documentos judiciales relacionados con la red de pederastia liderada por el magnate.

El objetivo principal de la primera dama fue desmentir de manera categórica las teorías que han circulado en los últimos días. Entre las acusaciones más graves, se sugería que Epstein habría sido el nexo que permitió que Melania conociera a Donald Trump e, incluso, se especulaba con la posibilidad de que ella misma hubiese sido una víctima de la red de tráfico.

¿Qué dijo Melania Trump?

"Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Las personas que mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto", declaró tajante ante la prensa.

Durante su discurso, Melania Trump aclaró que la presencia de ella y su marido en eventos donde asistía Epstein se debía únicamente a la coincidencia en los círculos sociales de Nueva York y Palm Beach, descartando cualquier tipo de amistad cercana. "No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump", enfatizó, buscando cerrar un capítulo que ha generado profundos resquemores en la opinión pública estadounidense.

La extrañeza de esta conferencia no solo radica en el contenido, sino también en el contexto. Algunos analistas sugieren que este movimiento busca desviar la atención de las críticas internacionales y de los recientes conflictos con Irán.

No obstante, las imágenes y videos que muestran la convivencia histórica entre los Trump y Epstein siguen alimentando el debate sobre el nivel de cercanía que realmente existió entre el mandatario y el empresario antes de su encarcelamiento y muerte.

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