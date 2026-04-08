Alcanzaron a transitar dos embarcaciones: ¿Qué ocurre con el Estrecho de Ormuz tras anuncio de Trump?

08 abr. 2026 - 21:06 hrs.

¿Qué pasó?

La situación en el Estrecho de Ormuz ha llegado a un punto crítico este miércoles 8 de abril de 2026, luego de un anuncio de cese al fuego realizado el martes recién pasado por el Presidente Donald Trump en Irán, el que duraría dos semanas.

Pese a las palabras del mandatario estadounidense, Irán volvió a cerrar el paso mediante el despliegue de minas submarinas y la amenaza de sus baterías de misiles en las islas del estrecho.

Este nuevo bloqueo se produce directamente como respuesta a los masivos bombardeos de Israel en el Líbano hoy, que han dejado cientos de víctimas. Aunque existía un acuerdo de tregua,Teherán considera que los ataques contra su aliado, Hezbolá, violan el espíritu de ese pacto.

¿Cuántos barcos pasaron?

Este miércoles se reportó que durante una breve ventana de apertura solo 2 barcos lograron transitar. Irán habilitó un "corredor inteligente" extremadamente estrecho para demostrar que tiene el control total de la llave del crudo mundial.

La Casa Blanca, por su parte, ha intentado calmar a los mercados diciendo que el tráfico estaba aumentando, pero la realidad en el terreno (o en el agua) es que las navieras no se arriesgan a pasar por una zona minada.

La disputa de los "puntos de negociación"

Por otra parte, existe un nudo diplomático debido a la propuesta de 10 puntos que Irán puso sobre la mesa y que Trump inicialmente calificó como "viable" o "buena base".

Esta incluye el cese de hostilidades en todos los frentes (Líbano incluido), el levantamiento de sanciones y el pago de compensaciones por reconstrucción.

Sin embargo, el plan original de la administración Trump es el de los 25 puntos, mucho más exigente, que incluye inspecciones nucleares estrictas y la desarticulación total del programa de misiles iraní.

Trump parece estar oscilando entre ambas. Al decir hoy que su propuesta de 25 puntos es la única válida, deslegitimó el avance que se había logrado con los 10 puntos de Irán, lo que eleva la incertidumbre.

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