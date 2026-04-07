Tras anuncio de Trump: Irán acepta garantizar navegación por estrecho de Ormuz por dos semanas "si cesan los ataques"

07 abr. 2026 - 20:14 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, anunció que su país acepta reabrir el estrecho de Ormuz como parte de una tregua de dos semanas condicionada al cese de los ataques por parte de Estados Unidos.

"Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas", aseguró el canciller de la república islámica en la red social "X".

La autoridad añadió que "durante un período de dos semanas, será posible un paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas".

Esto fue justo después de que Estados Unidos e Irán aceptaran negociar en Islamabad durante dos semanas una solución pacífica a la guerra en Oriente Medio.

El anuncio de Trump

Trump señaló este martes la suspensión de bombardeos en Irán por dos semanas, indicando que "¡será un alto el fuego bilateral!".

El mandatario aclaró que "el motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio".

2Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", cerró.

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