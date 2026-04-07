EEUU prepara sus bombarderos B-2 ante posible ataque a Irán: Son las aeronaves más avanzadas de su arsenal

07 abr. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump envió un ultimátum esta semana y advirtió que "una civilización entera morirá" si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán. En este contexto, trascendió que Estados Unidos está preparando los bombarderos B-2 Spirit, considerados los más avanzados de su arsenal, de acuerdo a la tecnología que poseen.

Según la información que se tiene sobre estos bombarderos, están diseñados específicamente para misiones de alta precisión en entornos extremadamente defendidos.

En el contexto de las recientes operaciones en abril de 2026 (como la denominada Operation Epic Fury), estos aviones han sido ocupados principalmente para destruir objetivos subterráneos y fortificados en Irán.

¿Cuáles son las características de los bombarderos B-2 Spirit?

Algunas de las características de estos bombarderos son:

Tecnología "Stealth" (Sigilo)

El B-2 es un "ala volante" sin cola vertical. Esta forma, combinada con materiales que absorben las ondas de radar, lo hace prácticamente invisible para los sistemas de defensa aérea convencionales. Esto le permite entrar en espacio aéreo soberano sin ser detectado para atacar centros de mando o sitios de misiles antes de que el enemigo pueda reaccionar.

Capacidad de "Bunker Buster" (Perforadores de Búnkeres)

Es el único avión capaz de transportar y lanzar la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Peso: Aproximadamente 13,600 kg (30,000 libras).

Función: Está diseñada para penetrar hasta 60 metros de concreto reforzado antes de detonar.

Uso reciente: En los ataques reportados el 3 de abril de 2026, se utilizaron estas bombas para destruir un cuartel general subterráneo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) cerca de Teherán.

Alcance Global y Autonomía

Los B-2 no suelen estar estacionados cerca de la zona de conflicto. Operan directamente desde la Base de la Fuerza Aérea Whiteman en Missouri, EEUU.

Misiones de larga duración: Realizan vuelos de ida y vuelta que pueden durar más de 35 horas, necesitando múltiples reabastecimientos de combustible en el aire.

Carga útil: Pueden llevar hasta 18,000 kg de municiones, desde 80 bombas inteligentes de 500 lb (JDAM) hasta armas nucleares.

Según los reportes de inteligencia y del Comando Central (CENTCOM) del presente mes, estos han sido utilizados para atacar instalaciones de misiles balísticos endurecidas.

De hecho, se emplearon en ventanas tácticas específicas, como durante el rescate de tripulaciones de F-15E derribados, para asegurar que las defensas pesadas iraníes no interfirieran con las operaciones de recuperación.

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