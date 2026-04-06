Israel bombardea principal planta petroquímica de Irán: Es el mayor yacimiento de gas del mundo

06 abr. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

Israel confirmó un ataque contra una de las principales instalaciones energéticas de Irán, específicamente una planta petroquímica ubicada en el yacimiento de gas South Pars.

El bombardeo ocurre en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, generando preocupación por sus posibles efectos en el suministro energético global.

Ataque a la principal planta petroquímica de Irán

De acuerdo con información difundida por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, el objetivo del ataque fue una infraestructura clave del complejo gasífero, la cual habría quedado inhabilitada tras el bombardeo, reportó la agencia EFE.

De hecho, representa "aproximadamente el 50 % de la producción petroquímica iraní", según la autoridad iraní. Además, aseguró que, tras un ataque contra otra instalación ocurrido la semana pasada, ambas infraestructuras representarían cerca del 85 % de las exportaciones petroquímicas de Irán.

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", afirmó Katz.

¿Qué dijo Irán?

Desde Irán, en tanto, confirmaron que el recinto fue alcanzado, aunque no entregaron detalles inmediatos sobre el nivel de daños o eventuales víctimas producto del ataque.

"Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El mayor yacimiento de gas del mundo

El complejo South Pars es compartido entre Irán y Qatar, y es considerado el mayor yacimiento de gas natural del planeta, siendo clave para la producción energética de la región.

Debido a su relevancia, cualquier afectación en sus instalaciones genera inquietud en los mercados internacionales, especialmente por su impacto en el suministro de gas.

Este ataque se produce en un contexto de creciente conflicto entre Israel-Estados Unidos e Irán, con una serie de operaciones y amenazas cruzadas en las últimas semanas.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre víctimas fatales, mientras que la situación continúa en desarrollo y podría tener repercusiones a nivel internacional.

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