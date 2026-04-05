Irán amenaza con represalia "mucho más devastadora" si objetivos civiles son atacados

05 abr. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

El mando militar central de Irán amenazó el lunes con una represalia "mucho más devastadora" si sus adversarios atacan objetivos civiles en su territorio.

"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las siguientes fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas", declaró un portavoz del mando central en un comunicado divulgado en Telegram por la red estatal IRIB.

La advertencia se dio a conocer luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con destruir la infraestructura civil iraní si no reabre el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el mercado petrolero.

Trump publica mensaje sobre el ultimátum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció ampliar el plazo que había dado a Irán para que aceptara un acuerdo, al publicar en su red Truth Social: "¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!" (00H00 GMT del miércoles).

En su ultimátum lanzado el sábado, el mandatario había dado 48 horas a Irán para lograr un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir las centrales eléctricas y los puentes del país.

Más temprano Trump escribió en Truth Social "Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. SOLO MIREN".

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