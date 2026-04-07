Trump anuncia suspensión de bombardeos y ataques por dos semanas en Irán: "Será un alto al fuego bilateral"

07 abr. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social la suspensión de bombardeos y ataques por dos semanas en Irán, en medio de un conflicto que ha ido escalando en el último tiempo.

A través de una publicación, el mandatario indicó este martes por la tarde que "¡será un alto el fuego bilateral!" y que "el motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio".

La suspensión de los ataques por dos semanas

Luego de haber elevado el tono y lanzar una dura advertencia públicamente, Trump indicó que esta decisión la tomó "tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche". Además, puntualizó en la intención de que exista prontamente una apertura "completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", manifestó.

Agregó que "en nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

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