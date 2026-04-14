Piloto de cazas F-35 de Estados Unidos alaba a sus colegas de Chile: "Los chilenos superaron con creces mis expectativas"

14 abr. 2026 - 16:23 hrs.

Misión histórica para Chile. Con éxito se desarrolló, a comienzos de este mes de abril, el primer reabastecimiento binacional de combustible en vuelo de un avión chileno a dos cazas estadounidenses.

La misión se realizó como antesala a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026.

Este tipo de misiones demuestra la interoperabilidad de los medios aéreos de la Fuerza Aérea chilena (FACh) y el alto nivel de preparación de su personal, cuya experiencia y capacidad operativa permiten cumplir con éxito operaciones de alta complejidad, señalan en defensa.com, medio especializado en temas militares y desde la misma FACh.

¿Qué sucedió?

Para Chile, esta acción marca un hito institucional, al tratarse de la primera vez que un KC-135 - Stratotanker- de la Fuerza Aérea de Chile realiza reabastecimiento en vuelo a aeronaves F-35 durante una misión de traslado, lo que representa un avance relevante en este tipo de operaciones, explica la FACh en nota de prensa.

La misión consistió en el empleo de un avión KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea chilena, “que estableció contacto con las aeronaves en tránsito en espacio aéreo internacional, a una altitud aproximada de 26.000 pies”.

Durante la operación “se realizaron las conexiones de reabastecimiento, permitiendo transferir combustible en vuelo y asegurar la continuidad del desplazamiento de los cazas de Estados Unidos”.

La realización de este tipo de maniobras requiere “un alto grado de precisión, coordinación y entrenamiento, considerando que la aeronave receptora debe posicionarse a escasa distancia del avión que entrega combustible, para permitir la conexión y la transferencia en vuelo”. He allí la clave del éxito.

Piloto estadounidense satisfecho con la misión

Para el capitán Austin McDaniel, observador de seguridad del equipo de demostración del F-35A y uno de los dos pilotos del F-35A, esta colaboración fue una "oportunidad" para integrarse con un socio militar estadounidense de confianza.

McDaniel asegura que la misión “funcionó mucho mejor de lo que esperaba (…) Los chilenos superaron con creces mis expectativas. Fueron excelentes; sus pilotos y operadores de la pértiga fueron de primera categoría”.



Claro que, al ser la primera vez, había expectativa y algo más. “Creo que había algo de nerviosismo por ambas partes durante el primer reabastecimiento de combustible, pero se desarrolló con la mayor fluidez que jamás haya visto”, comenta McDaniel.

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