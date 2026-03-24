Fuerza Aérea evalúa responsabilidades administrativas por funcionarios que apostaron en casinos de juego

24 mar. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Fuerza Aérea de Chile informó este lunes que tomó conocimiento de antecedentes sobre funcionarios que, estando sujetos a prohibición legal, habrían realizado apuestas en casinos de juego. "Frente a esta información, la institución expresa con claridad que observa estos hechos con la máxima seriedad", se lee en su declaración.

De igual forma, desde la FACh señalaron que se "dispondrá la revisión inmediata de los antecedentes que correspondan al ámbito institucional, con el propósito de determinar eventuales responsabilidades administrativas y adoptar, de ser procedente, las medidas disciplinarias que establece la normativa vigente".

Finalmente, la institución reafirmó "su compromiso irrestricto con la probidad, la transparencia y el correcto cumplimiento de la función pública", a la vez que "no amparará conductas individuales que se aparten de la ley ni de los valores institucionales".

Horas antes, la Contraloría General de la República (CGR) había detectado que cientos de funcionarios públicos realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos por un monto superior a los $11 mil millones, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas.

De acuerdo al órgano fiscalizador, 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, apostaron en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871, entre enero 2024 y junio de 2025.

Según los datos recogidos por la CGR, 181 trabajadores concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. Algunos casos individuales registran sumas apostadas que superan los mil millones de pesos, lo que no se condice con el nivel de sus remuneraciones.