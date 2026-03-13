Aviones F-16 sobrevolaron varias comunas de Valparaíso: ¿Cuál es la razón y cuándo se podrán volver a ver?

13 mar. 2026 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) sobrevolaron varias comunas de la región de Valparaíso, un evento que prontamente se volverá a repetir en la misma zona.

¿Por qué volaron los F-16 en Valparaíso?

Según informó la propia institución, esta muestra se enmarca en "las actividades del Mes del Aire y el Espacio, con motivo del 96º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea de Chile".

Debido a este hito, que se celebrará el próximo 21 de marzo, las aeronaves de combate sobrevolaron Olmué, Quillota, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio a las 11:30 horas de este viernes.

¿Cuándo se podrán ver nuevamente los F-16?

Si te perdiste el espectáculo de este viernes, no hay problema, ya que la FACh dispuso que los F-16 vuelvan a volar a baja altura por estas mismas comunas a las 11:45 horas del próximo lunes 16 de marzo.

"Deseamos extender una cordial invitación para que las vecinas y vecinos nos acompañen desde sus comunas para presenciar el paso de los aviones y de esta manera conmemorar un nuevo aniversario institucional", fue la convocatoria de la FACh a la ciudadanía.

Revisa los registros de los F-16 en Valparaíso

Aton

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