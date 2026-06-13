¿Cuántas veces se paga en el año el Bono de invierno?

13 jun. 2026 - 21:00 hrs.

Miles de pensionados en Chile pueden acceder al Bono de Invierno 2026, un beneficio estatal que entrega un aporte económico para ayudar a enfrentar los mayores gastos que suelen registrarse durante los meses más fríos del año.

Una de las principales dudas de quienes esperan este aporte es si se paga mensualmente o en más de una oportunidad.

¿Cuántas veces se paga el Bono de Invierno?

El Bono de Invierno se paga una sola vez al año, junto con la pensión correspondiente al mes de mayo.

Por lo tanto, quienes resulten beneficiarios recibirán los $81.257 en un único pago, incorporado directamente en su liquidación de pensión, sin necesidad de realizar trámites adicionales o presentar solicitudes.

Otro aspecto importante es que este aporte no es tributable ni imponible, por lo que tampoco está sujeto a descuentos.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Para acceder al Bono de Invierno, las personas deben tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos definidos por la normativa.

Entre ellos se encuentran pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca, mutualidades de empleadores y beneficiarios de AFP que reciben pensión mínima con garantía estatal.

También pueden acceder quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no cuentan con otra pensión, así como beneficiarios de diversas pensiones especiales de reparación establecidas por ley.

¿Cuál es el requisito de monto de pensión?

En la mayoría de los casos, para recibir el Bono de Invierno la pensión debe ser igual o inferior a $231.440, cifra correspondiente al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Para calcular este requisito, se considera el monto total de la pensión, incluyendo beneficios complementarios como la Compensación por Diferencia de Expectativas de Vida y el Beneficio por Años Cotizados.

Sin embargo, existen excepciones, como las personas que reciben únicamente la PGU o ciertas pensiones de reparación, quienes pueden acceder al bono aun cuando el monto del beneficio supere dicho límite.

¿Cómo saber si recibirás el Bono de Invierno?

Las personas que tengan dudas sobre su situación pueden revisar su liquidación de pensión mediante ClaveÚnica, solicitar una videoatención en ChileAtiende, llamar al 101 o acudir presencialmente a una sucursal de la institución.

¿Quiénes no pueden recibir el Bono de Invierno?

La normativa establece que no tendrán derecho al beneficio quienes sean titulares del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, o quienes reciban la denominada Indemnización del Carbón, ya que estos beneficios no se encuentran contemplados dentro de los grupos habilitados para obtener el aporte.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar previamente la situación previsional de cada persona para confirmar si cumple con los requisitos exigidos para recibir el Bono de Invierno 2026.