F-16 de la FACh viajarán hasta Santiago desde bases en el norte: ¿Cuál es la razón?

17 mar. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

Aviones de combate F-16 y otras aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se desplegarán desde bases ubicadas en el norte y sur del país hacia la Región Metropolitana.

En específico, participarán los cazas Lockheed Martin F-16 AM/BM Block 15 MLU, F-16 C/D Block 50 y los Northrop Grumman F-5 E/F Tigre III, todos parte de la flota supersónica ligera de la FACh, según consigna Info Defensa.

¿Cuál es la razón?

De acuerdo al citado medio, el despliegue responde a la realización del ejercicio Air Defence Exercise ADEX-X, un entrenamiento que permite medir el nivel de alistamiento operacional de la institución.

Los resultados de este ejercicio contribuyen a mejorar los programas de instrucción y entrenamiento de las tripulaciones aéreas.

Desde la institución militar han explicado anteriormente que el principal objetivo del ADEX es entrenar a los aviadores militares en la planificación, ejecución y control de operaciones contra fuerzas de superficie, además de operaciones ofensivas y defensivas contra fuerzas aéreas y labores de mando y control aerotransportado en la zona de la II° Brigada Aérea.

FACh

Fechas y rutas de los vuelos

El despliegue comenzó el pasado 13 de marzo desde la base aérea Chabunco, en Punta Arenas. En esa jornada, aeronaves F-5 Tigre III del Grupo de Aviación N°12 sobrevolaron las comunas de Puerto Montt, Llanquihue, Frutillar y Puerto Octay.

El lunes 16 fue el turno de los F-16, que despegaron desde la base aérea Los Cóndores de Iquique y la base aérea Cerro Moreno de Antofagasta, sobrevolando Baquedano, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Illapel y Cabildo en ruta hacia Santiago.

Un desfile aéreo por Santiago

El próximo vuelo está programado para el sábado 21 de marzo, en el marco de la ceremonia por el 96° aniversario de la FACh. En esa ocasión, las aeronaves realizarán un espectáculo y desfile aéreo sobre diversas comunas de la Región Metropolitana.

Entre ellas se encuentran Renca, Estación Central, Maipú, San Bernardo, San Miguel, Santiago, Vitacura, Lo Espejo, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Colina y La Florida.