El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas asiáticas escalan tras tregua en Irán

07 abr. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas se dispararon este miércoles, después de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas en la que se prevé que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

En las primeras operaciones de los mercados asiáticos, el crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 16,56% hasta los 96,39 dólares por barril, mientras que el Brent, referente internacional, cedió 15,89% hasta los 93,38.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Irán aseguró que había acordado entablar conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán con el fin de poner fin al conflicto.

"Siempre y cuando la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

¿Qué dijo Irán?

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz, la puerta de entrada de una quinta parte del petróleo mundial que Teherán cerró en represalia por la guerra.

"Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado", con la desaparición de la "prima de riesgo" de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

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