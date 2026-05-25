Estados Unidos afirma estar cerca de un acuerdo "sólido" con Irán

25 may. 2026 - 02:15 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos afirmó este lunes que sigue a punto de cerrar un acuerdo "sólido" con Irán, después de que el presidente Donald Trump moderara las expectativas de un acuerdo inminente para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

"Tenemos sobre la mesa algo que, en mi opinión, es bastante sólido en cuanto a su capacidad para abrir" el estrecho de Ormuz, pero también para "entablar negociaciones sobre el programa nuclear iraní", declaró el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en una visita oficial a Nueva Delhi.

"Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia", agregó Rubio sobre el posible acuerdo.

¿Qué dijo Donald Trump?

Mientras Estados Unidos trabaja para alcanzar un acuerdo, el presidente Donald Trump moderó las expectativas el domingo, a pesar de los indicios de progreso por ambas partes.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Además, afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Sobre las declaraciones de Trump, Rubio mencionó que "como dijo el presidente, él no tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo".

Los barcos podrían volver a cruzar el estrecho de Ormuz

Según medios estadounidenses, el acuerdo que se está preparando entre Teherán y Washington permitiría que los barcos volvieran a cruzar Ormuz, un estrecho por el que transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo antes del conflicto.

Impulsados por estas esperanzas de acuerdo, los precios del petróleo retrocedían el lunes por la mañana en Asia. Las cotizaciones del barril de Brent del mar del Norte y del WTI estadounidense caían más de un 5% poco después de las 04:00 GMT.

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